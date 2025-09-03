مصدومیت شدید کاپیتان هند در بازی با ایران

به گزارش ایلنا، ساندش جینگان این مصدومیت را در نیمه اول شکست ۳ بر صفر مقابل ایران متحمل شد، اما با وجود آسیب‌دیدگی فک، تمام ۹۰ دقیقه را در میدان ماند و به بازی ادامه داد.

فدراسیون فوتبال هند در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ساندش جینگان در جریان دیدار مقابل ایران در رقابت‌های جام ملت‌های کافا 2025 مصدوم شد و از ادامه مسابقات کنار رفت. او امروز به کشور بازخواهد گشت.»

این آسیب‌دیدگی ممکن است تأثیر مستقیمی بر برنامه‌های باشگاهی این بازیکن نیز داشته باشد. جینگان قرار است در تیم اف‌سی گوا، که از ۱۷ سپتامبر در برابر الزورا عراق در سطح دو لیگ قهرمانان AFC شرکت می‌کند، نقش کلیدی ایفا کند. او پیش از این در پیروزی ۲-۱ برابر السیب عمان در رقابت‌های مقدماتی نمایش بسیار مؤثری داشت.

در دیدار مقابل ایران، هند تا دقیقه ۶۰ مقاومت خوبی داشت، اما در نهایت گل اول را روی ضربه امیرحسین حسین‌زاده دریافت کرد. طارمی و جهانبخش در ادامه با تجربه خود خط دفاعی هند را تحت فشار گذاشتند و با ایجاد چند موقعیت خطرناک، زمینه‌ساز دو گل دیگر برای ایران شدند.

تیم ملی هند اکنون با یک برد و یک باخت، روز پنجشنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف افغانستان خواهد رفت و امیدوار است با کسب پیروزی، شانس صعودش را حفظ کند.

