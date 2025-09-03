خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصدومیت شدید کاپیتان هند در بازی با ایران

مصدومیت شدید کاپیتان هند در بازی با ایران
کد خبر : 1681557
لینک کوتاه کپی شد.

ساندش جینگان، مدافع و کاپیتان تیم ملی هند، در جریان دیدار برابر تیم ملی ایران از ناحیه فک آسیب دید و دیگر نمی‌تواند در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های کافا حضور داشته باشد.

به گزارش ایلنا، ساندش جینگان این مصدومیت را در نیمه اول شکست ۳ بر صفر مقابل ایران متحمل شد، اما با وجود آسیب‌دیدگی فک، تمام ۹۰ دقیقه را در میدان ماند و به بازی ادامه داد.

فدراسیون فوتبال هند در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ساندش جینگان در جریان دیدار مقابل ایران در رقابت‌های جام ملت‌های کافا 2025 مصدوم شد و از ادامه مسابقات کنار رفت. او امروز به کشور بازخواهد گشت.»

این آسیب‌دیدگی ممکن است تأثیر مستقیمی بر برنامه‌های باشگاهی این بازیکن نیز داشته باشد. جینگان قرار است در تیم اف‌سی گوا، که از ۱۷ سپتامبر در برابر الزورا عراق در سطح دو لیگ قهرمانان AFC شرکت می‌کند، نقش کلیدی ایفا کند. او پیش از این در پیروزی ۲-۱ برابر السیب عمان در رقابت‌های مقدماتی نمایش بسیار مؤثری داشت.

در دیدار مقابل ایران، هند تا دقیقه ۶۰ مقاومت خوبی داشت، اما در نهایت گل اول را روی ضربه امیرحسین حسین‌زاده دریافت کرد. طارمی و جهانبخش در ادامه با تجربه خود خط دفاعی هند را تحت فشار گذاشتند و با ایجاد چند موقعیت خطرناک، زمینه‌ساز دو گل دیگر برای ایران شدند.

تیم ملی هند اکنون با یک برد و یک باخت، روز پنجشنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف افغانستان خواهد رفت و امیدوار است با کسب پیروزی، شانس صعودش را حفظ کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی