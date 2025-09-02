پیام احساسی طارمی در وداع با اینتر

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی، ستاره فوتبال ایران، پس از ماه‌ها حضور در اینتر و تجربه لحظات شیرین در سن‌سیرو، با انتشار پستی طولانی و احساسی در صفحه شخصی‌اش از هواداران این تیم خداحافظی کرد و رسماً راهی المپیاکوس یونان شد.

طارمی در پیام خود نوشت:«وداع با پیراهن و مردمی که یاد گرفتم عاشقشان باشم، بسیار دشوار است. از اینتر، هم‌تیمی‌هایم، کادر فنی و مخصوصاً هواداران که در تمام این مدت با محبت‌شان من را شرمنده کردند، سپاسگزارم. خاطرات سن‌سیرو، شور و هیجان شما و حمایت‌های بی‌وقفه‌تان همیشه در قلب من خواهد ماند. اینتر برای من تنها یک تیم نبود، بلکه بخشی از زندگی‌ام شد و حالا با قلبی سرشار از عشق و احترام، راهی فصل جدیدی از فوتبال حرفه‌ای‌ام می‌شوم.»

این مهاجم ایرانی که تابستان امسال پیشنهادات متعددی از تیم‌های مطرح اروپایی و حتی آمریکای جنوبی مانند فولام، ناتینگهام فارست، لیدزیونایتد، وستهام، نیس، بشیکتاش، لیل، پی‌اس‌وی آیندهوون، رئال بتیس، وردربرمن، فلامنگو، بوتافوگو و ساسولو داشت، در نهایت تصمیم گرفت مسیر جدیدی را انتخاب کند و فوتبال خود را در لیگ یونان و تیم پرطرفدار المپیاکوس ادامه دهد.

با این انتقال، هواداران المپیاکوس امیدوارند طارمی بتواند همان درخشش همیشگی‌اش را در این تیم تکرار کند و خط حمله قرمزهای یونان را به یکی از قدرتمندترین خطوط تهاجمی لیگ تبدیل نماید. حضور او نه‌تنها می‌تواند قدرت فنی این تیم را افزایش دهد.

