پیام احساسی طارمی در وداع با اینتر
مهدی طارمی با انتشار پستی احساسی از هواداران اینتر خداحافظی کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی طارمی، ستاره فوتبال ایران، پس از ماهها حضور در اینتر و تجربه لحظات شیرین در سنسیرو، با انتشار پستی طولانی و احساسی در صفحه شخصیاش از هواداران این تیم خداحافظی کرد و رسماً راهی المپیاکوس یونان شد.
طارمی در پیام خود نوشت:«وداع با پیراهن و مردمی که یاد گرفتم عاشقشان باشم، بسیار دشوار است. از اینتر، همتیمیهایم، کادر فنی و مخصوصاً هواداران که در تمام این مدت با محبتشان من را شرمنده کردند، سپاسگزارم. خاطرات سنسیرو، شور و هیجان شما و حمایتهای بیوقفهتان همیشه در قلب من خواهد ماند. اینتر برای من تنها یک تیم نبود، بلکه بخشی از زندگیام شد و حالا با قلبی سرشار از عشق و احترام، راهی فصل جدیدی از فوتبال حرفهایام میشوم.»
این مهاجم ایرانی که تابستان امسال پیشنهادات متعددی از تیمهای مطرح اروپایی و حتی آمریکای جنوبی مانند فولام، ناتینگهام فارست، لیدزیونایتد، وستهام، نیس، بشیکتاش، لیل، پیاسوی آیندهوون، رئال بتیس، وردربرمن، فلامنگو، بوتافوگو و ساسولو داشت، در نهایت تصمیم گرفت مسیر جدیدی را انتخاب کند و فوتبال خود را در لیگ یونان و تیم پرطرفدار المپیاکوس ادامه دهد.
با این انتقال، هواداران المپیاکوس امیدوارند طارمی بتواند همان درخشش همیشگیاش را در این تیم تکرار کند و خط حمله قرمزهای یونان را به یکی از قدرتمندترین خطوط تهاجمی لیگ تبدیل نماید. حضور او نهتنها میتواند قدرت فنی این تیم را افزایش دهد.