​راجر فدرر به باشگاه میلیاردرهای دنیای ورزش پیوست

به گزارش ایلنا، فدرر ۴۴ ساله با وجود آنکه نزدیک به سه سال از دنیای حرفه‌ای تنیس خداحافظی کرده، همچنان در صدر اخبار باقی مانده است. نشریه فوربس در گزارشی اعلام کرده که ثروت خالص این چهره افسانه‌ای به ۱.۱ میلیارد دلار (معادل ۸۱۳ میلیون پوند) رسیده است.

بخش عمده‌ای از این ثروت از سهام او در شرکت سوئیسی «On» ناشی می‌شود؛ فدرر سه درصد از سهام این برند را در اختیار دارد. این شرکت در سال ۲۰۲۱ وارد بازار بورس نیویورک شد و ارزش بازار آن هم‌اکنون به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. سهم فدرر در حال حاضر بیش از ۳۷۵ میلیون دلار ارزش دارد.

«On» همچنین اسپانسر ستاره‌های مطرح تنیس جهان است؛ از جمله ایگا اشویانتک دارنده شش عنوان گرند اسلم، بن شلتون رنک ششم جهان و ژوائو فونسکا استعداد نوظهور برزیلی.

فدرر در دوران ورزشی خود، ۱۰۳ عنوان قهرمانی کسب کرد و ۲۴ سال در بالاترین سطح رقابت کرد. او در مجموع حدود ۱۳۱ میلیون دلار جایزه نقدی از مسابقات دریافت کرد و نزدیک به یک میلیارد دلار دیگر نیز از قراردادهای تبلیغاتی و تجاری به‌دست آورد.

با این موفقیت مالی، فدرر اکنون هشتمین ورزشکار تاریخ محسوب می‌شود که به باشگاه میلیاردرها وارد شده است. پیش از او، یان تیریاک رومانیایی (۲.۷ میلیارد دلار) اولین ورزشکاری بود که در سال ۲۰۰۷ به این نقطه رسید. مایکل جردن اسطوره بسکتبال نیز در سال ۲۰۱۴ وارد این فهرست شد و اکنون با ثروتی بالغ بر ۳.۸ میلیارد دلار در صدر قرار دارد.

مجیک جانسون، جونیور بریجمن، لبران جیمز، تایگر وودز و کریستیانو رونالدو دیگر چهره‌هایی هستند که پیش از فدرر در این باشگاه خاص قرار داشتند. ورود ستاره آرام و بی‌حاشیه سوئیسی به این فهرست، یک بار دیگر موفقیت او را در خارج از زمین نیز به نمایش گذاشت.

