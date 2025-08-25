واگذاری ۴.۶ درصد دیگر از سهام پرسپولیس از طریق فرابورس

به گزارش ایلنا، سازمان خصوصی‌سازی با انتشار آگهی عرضه عمومی، در نظر دارد در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴، در اجرای مصوبات هیئت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، تعداد ۴۸۳,۶۹۰,۶۹۰ سهم معادل ۴.۶ درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان را به‌صورت تجمیعی و یکجا و به‌صورت معاف از مالیات با شرایط پرداخت وجه معامله به‌صورت ۱۰۰ درصد نقد واگذار کند.

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری در حدود ۸۳۳ میلیارد ریال اعلام شده است.

