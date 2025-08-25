خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یوونتوس: توهین‌های نژادپرستانه علیه مک‌کنی از سکوهای پارما

یوونتوس: توهین‌های نژادپرستانه علیه مک‌کنی از سکوهای پارما
کد خبر : 1677746
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه یوونتوس اعلام کرد پس از دیدار برابر پارما، وستون مک‌کنی هدف «اظهارات تبعیض‌آمیز نژادی» از سوی برخی تماشاگران حاضر در بخش هواداران میهمان قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، ماجرا پس از پیروزی ۲ بر صفر یوونتوس مقابل پارما در استادیوم تورین رخ داد؛ جایی که وستون مک‌کنی، هافبک آمریکایی بیانکونری که در دقایق پایانی به میدان رفته بود، هنگام انجام حرکات ریکاوری در کنار دیگر نیمکت‌نشینان با توهین‌هایی از سوی بخشی از سکوهای میهمان روبه‌رو شد.

یوونتوس در بیانیه رسمی خود با محکوم کردن این اتفاق اعلام کرد برای شناسایی افراد خاطی با مراجع قضایی ورزشی نهایت همکاری را خواهد داشت. همچنین تأکید شده است که باشگاه هرگونه جلوه‌ای از نژادپرستی را مردود می‌داند.

در ادامه روند رسیدگی، مشخص خواهد شد آیا داور مسابقه، لیوکا مارچنارو، این موضوع را در گزارش خود ذکر کرده است یا خیر. حتی در صورت عدم اشاره در گزارش داوری، نهادهای فدراسیون می‌توانند به صورت مستقل پرونده‌ای برای روشن شدن جزئیات تشکیل دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور