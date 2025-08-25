به گزارش ایلنا، ماجرا پس از پیروزی ۲ بر صفر یوونتوس مقابل پارما در استادیوم تورین رخ داد؛ جایی که وستون مک‌کنی، هافبک آمریکایی بیانکونری که در دقایق پایانی به میدان رفته بود، هنگام انجام حرکات ریکاوری در کنار دیگر نیمکت‌نشینان با توهین‌هایی از سوی بخشی از سکوهای میهمان روبه‌رو شد.

یوونتوس در بیانیه رسمی خود با محکوم کردن این اتفاق اعلام کرد برای شناسایی افراد خاطی با مراجع قضایی ورزشی نهایت همکاری را خواهد داشت. همچنین تأکید شده است که باشگاه هرگونه جلوه‌ای از نژادپرستی را مردود می‌داند.

در ادامه روند رسیدگی، مشخص خواهد شد آیا داور مسابقه، لیوکا مارچنارو، این موضوع را در گزارش خود ذکر کرده است یا خیر. حتی در صورت عدم اشاره در گزارش داوری، نهادهای فدراسیون می‌توانند به صورت مستقل پرونده‌ای برای روشن شدن جزئیات تشکیل دهند.

