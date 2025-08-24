سه غول لیگ برتر در کمین ستاره برزیلی
رئال آماده دریافت پیشنهادهای لحظه آخری برای رودریگو
در آستانه بسته شدن پنجره نقلوانتقالات لیگ برتر انگلیس، باشگاه رئال مادرید خود را برای دریافت پیشنهادهای نهایی از سوی سه باشگاه بزرگ انگلیسی آماده میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، رودریگو، مهاجم ۲۴ ساله، که با کاهش دقایق بازی در سیستم ژابی آلونسو روبرو شده، بهعنوان یکی از گزینههای جدی برای جدایی در هفته پایانی بازار تابستانی مطرح شده است. رودریگو در جام باشگاههای جهان تنها بهعنوان بازیکن تعویضی مقابل دورتموند و سالزبورگ به میدان رفت و در هفته نخست لالیگا نیز برابر اوساسونا نیمکتنشین ماند و فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد.
گرچه رئال مادرید بهطور رسمی در پی فروش این بازیکن نیست، اما منابع نزدیک به باشگاه تأیید کردهاند که مسئولان در برنابئو در انتظار تماس رسمی از سوی سه باشگاه انگلیسی هستند. گفته میشود که هر سه تیم در حال بررسی ارائه پیشنهادی قابلتوجه پیش از مهلت نهایی پنجره نقلوانتقالات در اول سپتامبر هستند.
رودریگو در سال ۲۰۱۹ با مبلغ ۴۵ میلیون یورو از سانتوس برزیل به رئال مادرید پیوست و خیلی زود به یکی از ارکان ترکیب تیم تحت هدایت کارلو آنچلوتی تبدیل شد. او طی پنج فصل گذشته در ۲۷۰ بازی برای کهکشانیها به میدان رفت، ۶۸ گل به ثمر رساند و همراه این تیم به افتخارات بزرگی از جمله سه قهرمانی لالیگا و دو عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا دست یافت.
با وجود وضعیت نامشخص او، هنوز مشخص نیست که آلونسو از رودریگو در دیدار هفته دوم لالیگا برابر رئال اویدو استفاده خواهد کرد یا نه. رئال مادرید فصل جدید را با پیروزی دشوار ۱-۰ مقابل اوساسونا در سانتیاگو برنابئو آغاز کرده است.