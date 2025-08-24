مصدومیت جدید نیمار در آستانه اعلام فهرست جدید برزیل

به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو، ستاره ۳۳ ساله باشگاه سانتوس پیش از دیدار تیمش مقابل باهیا در سری آ برزیل دچار تورم در ناحیه ران شد و تمرین را نیمه‌کاره رها کرد. هرچند او به‌دلیل محرومیت ناشی در این بازی اجازه حضور نداشت، اما این مصدومیت جدید نگرانی‌ها را درباره وضعیت جسمانی او افزایش داده است.

باشگاه سانتوس نیز با ارسال گزارشی رسمی، فدراسیون فوتبال برزیل (CBF) را از مشکل به وجود آمده مطلع کرده است، گرچه هنوز به‌صورت رسمی جزئیاتی درباره شدت آسیب‌دیدگی اعلام نشده است.

نیمار در هفته گذشته نیز تجربه تلخی داشت. شکست سنگین ۶ بر صفر سانتوس برابر واسکو داگاما در یک جدال حساس برای بقا در لیگ، اشک‌های این ستاره را درآورد و در پی آن، سرمربی تیم کلیبر ژاویه از سمت خود برکنار شد. حالا این مصدومیت تازه، شرایط را برای او و باشگاهش بحرانی‌تر کرده است.

نیمار از زمان انتصاب کارلو آنچلوتی به‌عنوان سرمربی تیم ملی برزیل در ماه مه، هنوز در فهرست سلسائو قرار نگرفته است. آنچلوتی بارها دلیل عدم دعوت از این مهاجم باسابقه را آسیب‌دیدگی‌های مکرر عنوان کرده و مشخص نیست که در فهرست جدید برزیل برای دیدارهای انتخابی مقابل شیلی و بولیوی، جایی برای او در نظر خواهد گرفت یا نه.

برزیل پیش از این با پیروزی ۱-۰ مقابل پاراگوئه در ماه ژوئن، صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده بود، با این حال نیمار همچنان در انتظار فرصتی برای بازگشت به ترکیب ملی است؛ بازگشتی که به نظر می‌رسد بار دیگر با ابهام مواجه شده باشد.

