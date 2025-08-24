خبرگزاری کار ایران
دی‌زربی احتمال بازگشت ستاره جنجالی را رد نکرد
روبرتو دی‌زربی، سرمربی المپیک مارسی، با وجود درگیری فیزیکی آدرین ربیو با هم‌تیمی‌اش جاناتان رو، احتمال بازگشت این هافبک ملی‌پوش فرانسوی به ترکیب تیم را منتفی ندانست.

به گزارش ایلنا، پس از شکست مارسی برابر رن، دو بازیکن این تیم یعنی آدرین ربیو و جاناتان رو در یک درگیری با یکدیگر گلاویز شدند که به بیهوش شدن یکی از اعضای تیم انجامید. در پی این حادثه، هر دو بازیکن از حضور در تمرینات محروم شدند و در لیست فروش باشگاه قرار گرفتند. با این حال، در شرایطی که رو راهی بولونیا شده، به‌نظر می‌رسد دی‌زربی نسبت به حفظ ربیو دیدگاه نرم‌تری پیدا کرده است.

دی‌زربی در پاسخ به سوالی درباره احتمال جذب یک بازیساز جدید پس از کنار گذاشته شدن ربیو، گفت:«نه، فکر می‌کنم آمینه گویری می‌تواند این نقش را ایفا کند. قبلاً این کار را انجام داده و کیفیت لازم را دارد. ما هنوز به چهار یا پنج بازیکن نیاز داریم. درباره ربیو هم قبلاً گفتم، هنوز با پابلو لانگوریا و مهدی بن‌عطیه صحبت نکردم، ولی امیدوارم که... موضوع فقط درباره کیفیت فنی نیست، بلکه درباره شخصیت انسانی است. حتی اگر اشتباه کرده باشد، همیشه شانسی برای جبران هست.»

مارسی که بدون حضور ربیو و رو به میدان رفت، در دیداری مهم موفق شد با نتیجه ۵-۲ پاریس اف‌سی را شکست دهد و پس از دو هفته به رده سوم جدول لیگ یک فرانسه صعود کند. 

ربیو فصل گذشته در ۲۹ بازی برای مارسی به میدان رفت، در حالی که جاناتان رو تنها در شش دیدار در ترکیب اصلی قرار داشت. همین تفاوت تأثیر شاید یکی از دلایلی باشد که سرمربی مارسی تمایل کمتری به قطع همکاری با ربیو دارد.

