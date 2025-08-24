مجتبی حسینی: با حمایت هواداران به دنبال جبران هستیم
مجتبی حسینی با اذعان به حساسیت بالای این مسابقه پس از شکست هفته گذشته، بر آمادگی کامل تیمش و اهمیت حمایت هواداران برای کسب نتیجه مطلوب تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، مجتبی حسینی، سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک، در کنفرانس خبری پیش از دیدار خانگی تیمش مقابل خیبر خرمآباد به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. او ضمن اشاره به اهمیت این بازی برای اراکیها، به بررسی شرایط تیمش و حریف پرداخت.
حسینی صحبتهایش را با تأکید بر حساسیت این مسابقه آغاز کرد:«این بازی برای ما حساستر شده اما خوشبختانه کاملاً میدانیم با چه تیمی روبهرو هستیم. خیبر تیمی با کیفیتهای خاص خود است و مثل همه بازیهای لیگ، این مسابقه هم دشوار خواهد بود.»
سرمربی آلومینیوم اراک در ادامه به نقاط قوت تیمش و نقش انگیزه بازیکنان و هواداران اشاره کرد:«چیزی که باعث دلگرمی ماست، داشتن تیمی همدل و سختکوش است. امیدواریم فردا با بازی خوب و حمایت هواداران، که مطمئناً حضور پرشوری خواهند داشت، بتوانیم نتیجهای مطلوب کسب کنیم.»
او همچنین به تحلیل تیم حریف و پیشبینی یک بازی باکیفیت پرداخت:«ما تیم خیبر را بررسی کردیم و نقاط قوت آنها را شناسایی کردهایم. امیدوارم فردا شاهد یک بازی باکیفیت، هیجانانگیز و تماشاگرپسند باشیم. هواداران ما و طرفداران تیم حریف مطمئناً از خرمآباد و اراک در ورزشگاه حاضر خواهند بود.»
حسینی در پایان صحبتهایش، از حضور تکنولوژی کمکداور ویدئویی استقبال کرد و ابراز امیدواری نمود که قضاوتها به بهترین شکل صورت گیرد:«خوشبختانه تکنولوژی به کمک آمده و امیدوارم داوران بهترین تصمیمها را اتخاذ کنند تا بازی به شکل منصفانه و تمیز برگزار شود.»