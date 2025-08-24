مدیر رسانه استقلال: آرامش استقلال خریدنی نیست
مدیر رسانه استقلال نسبت به انتقادات در رابطه با همکاری هلدینگ خلیج فارس با استقلال واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، پس از بالا گرفتن انتقادها از همکاری باشگاه استقلال با هلدینگ خلیج فارس و اعتراض برخی هواداران و مدیران رقیب، پژمان ماندگاری، مدیر رسانهای استقلال، در رشتهتوییتی مفصل به این حواشی واکنش نشان داد. او تأکید کرد موفقیت استقلال حاصل برنامهریزی و مدیریت است، نه حمایتهای بیرونی یا شانس.
ماندگاری در نخستین توییت خود نوشت:«استقلال در آرامش و با درایت وارد نقلوانتقالات شد؛ موضوعی که بسیاری تاب دیدنش را نداشتند. نه میخواستند این تیم آرام بماند، نه موفقیتش در جذب بازیکنان را ببینند.»
او در ادامه با اشاره به شرایط ابتدای فصل افزود:«وقتی بعضی تیمها با قیمتهای عجیب بازار نقلوانتقالات را بههم ریختند و حتی تمسخر کردند، کسی یاد مشکلات مردم نبود. اما حالا که استقلال با برنامهریزی و آرامش توانسته ستارهها را جذب کند، ناگهان همه دلواپس شدهاند!»
مدیر رسانه استقلال همچنین با یادآوری سالهای گذشته گفت:«سالها حسرت جذب بازیکنان بزرگ را خوردیم و بازیکنان نامدار توسط تیمهای عربی و آسیایی جذب شدند. امروز که استقلال با آرامش و برنامه توانسته ستارهها را بیاورد، برخی از همان افراد باز هم نگرانی نشان میدهند.»
ماندگاری با تأکید بر نقش فوتبال در ایجاد امید و نشاط در جامعه اضافه کرد:«فراموش نکنیم؛ فوتبال میتواند شور و نشاط را به جامعه برگرداند. خندهی امروز هواداران استقلال با هیچ میلیون دلاری قابل خریدن نیست.»
او در پایان خطاب به منتقدان گفت:«آقایان! نگذارید دستتان برای هوادار رو شود. این دلواپسیهای مصنوعی پایان خوشی ندارد؛ روسیاهی میماند برای ذغال.»
اظهارات ماندگاری پس از آن منتشر شد که برخی هواداران و حتی چهرههای رسانهای پرسپولیس، حمایت مالی هلدینگ خلیج فارس از استقلال را غیرمنصفانه توصیف کرده و مدعی شدند این همکاری بر روند رقابتهای لیگ تأثیر خواهد گذاشت. مدیر رسانه استقلال اما تأکید کرده است که موفقیت این تیم حاصل آرامش مدیریتی و تصمیمات هوشمندانه در نقلوانتقالات بوده است.