پزشک متخصص: هپاتیت B اوریه واگیردار نیست

یک متخصص گوارش و کبد با رد شایعات اخیر، تأکید کرد که بیماری سرژ اوریه، بازیکن پرسپولیس، خطری برای سایر بازیکنان ندارد و تنها از طریق خون منتقل می‌شود.

به گزارش ایلنا، بابایی، متخصص گوارش و کبد، با اشاره به نگرانی‌هایی که در روزهای اخیر درباره ابتلای سرژ اوریه به هپاتیت B مطرح شده بود، گفت: «هپاتیت B از طریق تماس‌های روزمره، روبوسی، تمرینات گروهی یا حتی استفاده مشترک از وسایل شخصی منتقل نمی‌شود. تنها زمانی امکان انتقال وجود دارد که خون فرد مبتلا به بدن فرد دیگری وارد شود.»

او افزود: «برخلاف هپاتیت A که از طریق مواد غذایی یا آب آلوده منتقل می‌شود، هپاتیت B چنین خطری ندارد. در ایران، یکی از شایع‌ترین راه‌های انتقال این بیماری از مادر به جنین است و نباید تصور شود که ابتلا به این بیماری نشانه سبک زندگی نادرست فرد است.»

این پزشک متخصص درباره وضعیت اوریه توضیح داد: «هپاتیت B به دو شکل ناقل و فعال وجود دارد. در حالت ناقل، فرد می‌تواند زندگی و فعالیت ورزشی عادی خود را ادامه دهد و هیچ مشکلی برای اطرافیان ایجاد نمی‌کند. در حالت فعال نیز درمان‌های دارویی مؤثر در دسترس هستند و امکان کنترل بیماری وجود دارد.»

او در پایان خطاب به بازیکنان پرسپولیس و کادر فنی خاطرنشان کرد: «هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. با رعایت اصول بهداشتی، حضور اوریه در تمرینات و مسابقات برای هیچ‌یک از هم‌تیمی‌هایش خطرآفرین نخواهد بود.»

