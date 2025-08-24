دقیقی: پیکان نماینده واقعی استان تهران است!

به گزارش ایلنا، سعید دقیقی، سرمربی تیم فوتبال پیکان، در نشست خبری پیش از دیدار حساس مقابل استقلال خوزستان درباره شرایط تیم و اهمیت این مسابقه توضیح داد.

او در ابتدا اظهار داشت: «فردا با تیمی سخت‌کوش روبه‌رو خواهیم شد؛ تیمی که ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه دارد. بازی قبلی آنها را مقابل شمس در استادیوم دستگردی دیدم و متوجه شدم که آقای خلیفه‌اصل چه تیم منسجم و توانمندی ساخته است. انرژی و انگیزه بالای این تیم کار ما را دشوار می‌کند. در طول هفته با برنامه‌ریزی تاکتیکی تلاش کردیم خود را آماده کنیم، اما در زمین تیمی موفق خواهد بود که کمترین اشتباه را داشته باشد و بیشترین بهره را از اشتباهات حریف ببرد.»

دقیقی درباره عملکرد پیکان در بازی اول فصل گفت: «خوشبختانه اولین دیدار را با کسب حداکثر امتیاز پشت سر گذاشتیم. این نتیجه حاصل تمرینات فشرده و برنامه‌ریزی ۴۰ روزه ما در دوران آماده‌سازی بود. در این مدت بازی‌های دوستانه متعددی برگزار کردیم تا شناخت بیشتری از ترکیب جدید تیم پیدا کنیم. تقریباً ۹۵ درصد تیم نسبت به سال گذشته تغییر کرده است و همین موضوع نیاز به هماهنگی فراوان داشت.»

او در مورد ترکیب جوان و باتجربه تیمش افزود: «ما جوانان مستعدی مانند کسرا طاهری، امید فهمی و پورمحمدی ۱۸ ساله داریم و در کنار آن‌ها بازیکنان باتجربه‌ای همچون آذرپاد، تبریزی و فرید امیری حضور دارند که تعادل خوبی به تیم داده‌اند. هدف کوتاه‌مدت ما اطمینان از بقا در لیگ است و در ادامه به اهداف بلندمدت باشگاه فکر می‌کنیم. با مدیریت درست و بودجه محدود، پروژه‌ای چندساله برای رشد پیکان در سطح کشور اجرا خواهیم کرد.»

سرمربی پیکان درباره سیاست باشگاه در جذب بازیکنان جوان گفت: «با محدودیت‌های مالی، تمرکزمان روی استعدادهای داخلی است. پیشنهادات جذب بازیکن خارجی داشتیم، اما من اعتقاد دارم باید به جوانان ایرانی فرصت داد. بازیکنانی مانند کسرا، پورمحمدی، فهمی و سلیمی پتانسیل درخشانی دارند و باید با تلاش مداوم پیشرفت کنند.»

دقیقی درباره فشار مسابقات نیز توضیح داد:«در فوتبال حرفه‌ای دنیا بازی هر ۴ تا ۵ روز یک بار طبیعی است. بازیکنان ما باید با برنامه‌ریزی درست، استراحت، تغذیه و تمرینات هدفمند به این شرایط عادت کنند. حرفه‌ای بودن از همین حالا آغاز می‌شود.»

دقیقی همچنین به استادیوم خانگی پیکان اشاره کرد: «ما به شهر قدس تعصب داریم و این استادیوم را خانه خود می‌دانیم. جلساتی با شورای شهر و شهردار برگزار کرده‌ایم و امیدواریم توجه ویژه‌ای به تیم شود. پیکان با سابقه نزدیک به ۶ دهه شایسته احترام بیشتری است و می‌خواهیم مردم منطقه باور کنند این تیم نماینده واقعی استان تهران است.»

سرمربی پیکان در پایان گفت: «هر بازی برای ما حکم یک فینال دارد. اولین فینال را بردیم و حالا برای دومین فینال مقابل استقلال خوزستان تمام تلاشمان را می‌کنیم تا با دست پر زمین را ترک کنیم. مسیر آسان نیست، اما با انرژی جوانی و همدلی تیمی به میدان می‌رویم تا دل هواداران‌مان را شاد کنیم.»

انتهای پیام/