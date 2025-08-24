خلیفهاصل: آلکثیر تیم دیگری را انتخاب کرد
امیر خلیفهاصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان، تأکید کرد تیمش با کمبود بازیکن مواجه است و باشگاه در تلاش برای جذب بازیکنان آزاد است.
به گزارش ایلنا، امیر خلیفهاصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر پیکان، درباره شرایط تیم، اهداف فصل و برنامههای باشگاه صحبت کرد.
او در ابتدا با اشاره به اهمیت دیدار فردا گفت: «فردا یک بازی بسیار سخت مقابل تیم پیکان داریم. این تیم با کادر فنی توانمند و عملکرد فنی خوب، رقیبی جدی است و امیدوارم با همدلی بازیکنان بتوانیم نتیجه مطلوب را کسب کنیم و دل مردم خوزستان را شاد کنیم. البته با مشکلاتی مانند کمبود بازیکن مواجه هستیم و امیدوارم در آینده این کمبود برطرف شود.»
خلیفهاصل درباره سیاست جوانگرایی تیم افزود: «ما بازیکنان بسیار خوبی زیر ۲۱ و ۲۳ سال در اختیار داریم. فلسفه باشگاه و کادر فنی اعتماد به جوانان است. در کنار این نفرات، چند بازیکن باتجربه نیز داریم تا ترکیب متعادلی شکل بگیرد. بازی دادن به جوانان طبیعتاً هزینه دارد و ما این مسئولیت را میپذیریم. در بازی گذشته چند بازیکن زیر ۲۱ سال از ابتدا در ترکیب قرار گرفتند و خوشبختانه پاسخ اعتماد ما را دادند. میانگین سنی تیم اکنون ۲۳ سال و ۷ ماه است و استقلال خوزستان یکی از جوانترین تیمهای لیگ را در اختیار دارد.»
خلیفه در مورد وضعیت نقلوانتقالات گفت:«در این فصل ۱۵ بازیکن بزرگسال جذب کردهایم و همگی بازیکنان خوبی هستند، اما قصد داشتیم دو تا سه بازیکن دیگر نیز به تیم اضافه کنیم. پنجره نقلوانتقالات فعلاً بسته است، اما باشگاه در حال پیگیری برای حل این مشکل است. علاوه بر این، میتوانیم سه بازیکن آزاد نیز به تیم اضافه کنیم که امیدوارم در آینده نزدیک این اتفاق رخ دهد.»
سرمربی استقلال خوزستان درباره خط حمله تیم افزود: «بازیکنان جوان ما توانایی خلق موقعیت دارند، اما تجربه کافی برای استفاده از فرصتها را هنوز کسب نکردهاند. با اضافه شدن یک مهاجم باتجربه، میتوانیم این کمبود تجربه را جبران کرده و کیفیت تیم را ارتقا دهیم.»
خلیفهاصل همچنین از بازیکنان شاخص تیم نام برد و گفت: «امیرعلی صادقی، محمد شریفی، حجت احمدی، قاسم لطیفی و دیگر بازیکنان آیندهدار هستند و مطمئناً در آینده نام آنها بیشتر شنیده خواهد شد و به تیم کمک زیادی خواهند کرد.»
اودرباره عدالت در داوری و استفاده از VAR بیان کرد: «تنها خواسته من از سازمان لیگ این است که مسابقات با عدالت برگزار شود و اگر قرار است از VAR استفاده شود، برای همه تیمها اعمال گردد تا حقی از کسی ضایع نشود.»
خلیفهاصل در واکنش به شایعات درباره جذب عیسی آلکثیر تأکید کرد: «آلکثیر بازیکن بزرگی است و باعث افتخار بود اگر به استقلال خوزستان میآمد، اما او تصمیم گرفت به تیم دیگری برود و برایش آرزوی موفقیت دارم.»
سرمربی استقلال خوزستان درباره وضعیت ابوالفضل کوهی توضیح داد: «کوهی سال گذشته مصدومیت طولانی داشت، اما خوشبختانه اکنون در کنار تیم است و مراحل آمادهسازی را پشت سر گذاشته است. فکر میکنم در آینده شاهد عملکرد خوب او باشیم و او میتواند یک مدافع یا وینگر راست ارزشمند برای فوتبال ایران باشد.»
خلیفهاصل در پایان تأکید کرد: «فوتبال متعلق به جوانان است و باید به آنها اعتماد کنیم. هدف ما معرفی استعدادهای جوان به فوتبال کشور و کمک به تقویت تیم ملی است. امیدواریم با جوانگرایی و برنامهریزی درست، در پایان فصل نتیجهای کسب کنیم که شایسته مردم خوزستان باشد.»