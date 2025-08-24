رونمایی تراکتور ستاره هجومی جدیدش

به گزارش ایلنا، «رِگی لوشکیا» هافبک هجومی اهل آلبانی با امضای قرارداد رسمی به جمع شاگردان دراگان اسکوچیچ پیوست؛ این خبری است که باشگاه تراکتور آن را به صورت رسمی اعلام کرد.

در این خبر آمده که لوشکیا فصل گذشته با پیراهن اگناتیا عملکردی درخشان داشت و موفق به ثبت ۱۶ گل و ۴ پاس گل شد. او طی سال‌های اخیر همواره یکی از مهره‌های ثابت تیم‌هایش بوده است.

این بازیکن ۲۹ ساله در فصل جاری نیز در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ کنفرانس اروپا به میدان رفت و در ۵ بازی، ۳ گل و ۱ پاس گل به نام خود ثبت کرد تا بار دیگر توانایی‌هایش را به نمایش بگذارد.

