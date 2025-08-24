خبرگزاری کار ایران
فرهاد مجیدی پیش از دیدار حساس: توان رقابت با بهترین‌ها را داریم

فرهاد مجیدی پیش از دیدار حساس: توان رقابت با بهترین‌ها را داریم
سرمربی ایرانی الباطائح از نمایش تیمش مقابل العین ابراز رضایت کرد و اولویت خود را اتحاد و تلاش دانست.

به گزارش ایلنا، هفته دوم لیگ ادنوک امارات امروز با تقابل الباطائح و خورفکان در ورزشگاه خالد بن محمد به پایان می‌رسد؛ دیداری که برای شاگردان فرهاد مجیدی پس از شکست 2–1 اما نمایش امیدوارکننده برابر العین، اهمیتی ویژه دارد. در سوی مقابل، خورفکان با روحیه‌ای بالا و پس از برد 3–2 مقابل الجزیره وارد میدان می‌شود.

فرهاد مجیدی در نشست خبری پیش از بازی گفت: «در ابتدا می‌خواهم درباره مسابقه قبلی صحبت کنم و از بازیکنانم بابت نمایشی که ارائه دادند تشکر کنم. ما مقابل العین بازی بسیار قدرتمندی انجام دادیم و اگر اندکی باهوش‌تر عمل می‌کردیم، می‌توانستیم با امتیاز از ورزشگاه آن‌ها خارج شویم.»

او درباره برنامه تیم برای امشب توضیح داد: «در طول هفته گذشته تمرینات خوبی داشتیم و حالا آماده دیدار با خورفکان هستیم. تیم حریف یکی از تیم‌های خوب لیگ است و بازیکنان باکیفیتی دارد. با این حال، ما برنامه و تاکتیک مناسبی برای مسابقه طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم هر سه امتیاز را کسب کنیم.»

مجیدی با تاکید بر رویکرد فنی و ذهنی تیمش افزود: «آنچه برای من اهمیت دارد، اتحاد تیم و تلاش بازیکنان در زمین است. از دید من، مقابل العین نشان دادیم که توانایی رقابت با بهترین‌ها را داریم و حالا نوبت آن است که نتیجه عملکردمان را در امتیازات جدول ببینیم. می‌دانم خورفکان پس از پیروزی مقابل الجزیره با انگیزه زیادی وارد بازی می‌شود، اما ما نیز به همان اندازه مصمم هستیم که به هواداران‌مان لبخند هدیه دهیم.»

الابطائح در تلاش است با استفاده از درس‌های بازی نخست، این بار با تمرکز و دقت بیشتر، اولین امتیازات فصل را به حساب خود واریز کند.

انتهای پیام/
