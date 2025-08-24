خبرگزاری کار ایران
نگرانی آرتتا درباره مصدومیت ساکا و اودگارد
میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، پس از پیروزی ۵-۰ مقابل لیدز یونایتد، تأیید کرد که به شدت نگران مصدومیت مارتین اودگارد و بوکایو ساکا است. هر دو بازیکن در جریان این دیدار از زمین خارج شدند و احتمال دارد برای مدت طولانی از میادین دور باشند.

به گزارش ایلنا، مارتین اودگارد در نیمه نخست پس از برخوردی با آنتون اشتاخ از ناحیه شانه دچار آسیب شد و با چهره‌ای درهم زمین را ترک کرد. ساکا نیز در نیمه دوم در جریان یک دوئل بدنی احساس درد در ناحیه همسترینگ کرد و به ناچار تعویض شد.

میکل آرتتا پس از پایان بازی به اسکای اسپورتس گفت:«به‌نظر می‌رسد مشکل مارتین از ناحیه شانه باشد. فردا اسکن خواهیم گرفت تا بفهمیم میزان آسیب چقدر جدی است. در مورد بوکایو، او پس از یک دوئل با مدافع حریف و یک دوی سرعتی، احساس ناراحتی در ناحیه همسترینگ داشت. فکر می‌کنم این بار پای دیگرش آسیب دیده، اما به‌هرحال وضعیت خوبی ندارد.»

سرمربی آرسنال همچنین افزود:«نمی‌دانم دقیقاً چقدر از میادین دور خواهند بود. پیش‌تر کای هاورتز را به دلیل مصدومیت زانو از دست داده‌ایم و حالا بوکایو و مارتین هم به این لیست اضافه شده‌اند. برای همین است که داشتن یک تیم کامل و مجهز اهمیت دارد. فصل طولانی‌ای پیش رو داریم و باید بازیکنان آماده زیادی در اختیار داشته باشیم تا به اهدافمان برسیم.»

مصدومیت این دو ستاره در شبی تلخ برای آرتتا رقم خورد؛ شبی که در آن تیمش نمایش درخشانی داشت. یورین تیمبر و ویکتور گیوکرش هر کدام دو گل به ثمر رساندند و ساکا نیز یکی از گلزنان آرسنال در این پیروزی قاطع بود. با این حال، حالا هواداران باید منتظر اخبار پزشکی درباره وضعیت اودگارد و ساکا بمانند؛ دو بازیکنی که نقشی کلیدی در آرایش هجومی توپچی‌ها دارند.

