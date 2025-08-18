میلان 2 - باری 0 ؛ صعود بی دردسر در سن سیرو
تیم فوتبال میلان در رقابتهای جام حذفی ایتالیا از سد باری گذشت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال میلان در ادامه بازیهای مرحله یکسیودوم جام حذفی ایتالیا از ساعت 22:45 شب گذشته (یکشنبه) میزبان باری در ورزشگاه سنسیرو بود و موفق شد با نتیجه 2 بر صفر پیروز شده و صعود کند.
برای روسونری در این بازی ذافائل لیائو (14) و کریستین پولیسیک (47) گلزنی کردند.
در سایر بازیهای برگزار شده این مرحله نتایج به شرح زیر رقم خوردند:
مونتزا صفر - فروزینونه یک
پارما 2 - پسکارا صفر
چزِنا صفر (یک)- پیزا صفر (2)