میلان 2 - باری 0 ؛ صعود بی دردسر در سن سیرو

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال میلان در ادامه بازی‌های مرحله یک‌سی‌ودوم جام حذفی ایتالیا از ساعت 22:45 شب گذشته (یکشنبه) میزبان باری در ورزشگاه سن‌سیرو بود و موفق شد با نتیجه 2 بر صفر پیروز شده و صعود کند.

برای روسونری در این بازی ذافائل لیائو (14) و کریستین پولیسیک (47) گلزنی کردند.

در سایر بازی‌های برگزار شده این مرحله نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

مونتزا صفر - فروزینونه یک

پارما 2 - پسکارا صفر

چزِنا صفر (یک)- پیزا صفر (2)

