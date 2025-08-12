پایان راه ایساک و نیوکاسل: دیگر برای این تیم بازی نمیکنم!
الکساندر ایساک، مهاجم سوئدی نیوکاسل، تصمیم خود را گرفته و حتی اگر انتقال پر سروصدای او به لیورپول عملی نشود، دیگر قصد بازگشت به ترکیب این تیم را ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، غیبت ایساک در تمام بازیهای پیشفصل نیوکاسل تصادفی نبوده و به گفته منابع نزدیک به باشگاه، این مهاجم 24 ساله به شکل شفاف به مدیران اعلام کرده که دورانش در سنت جیمزز پارک به پایان رسیده است.
ریشه این تصمیم به تابستان گذشته برمیگردد، زمانی که نیوکاسل به دلیل محدودیتهای فرپلی مالی، مذاکره برای تمدید قرارداد او را متوقف کرد. هرچند ایساک تا سال 2028 قرارداد داشت، اما برداشت شخصی او این بود که باشگاه تمایلی به حفظ بلندمدتش ندارد و باید برای جدایی برنامهریزی کند. در مقابل، مدیران نیوکاسل این روایت را رد میکنند و میگویند هرگز به صورت رسمی چنین تصمیمی اعلام نشده بود.
ایساک در دو فصل گذشته یکی از مهرههای کلیدی تیم بود؛ با گلزنیهایش به قهرمانی در جام اتحادیه کمک کرد و نقش پررنگی در بازگشت نیوکاسل به لیگ قهرمانان داشت. اما طبق گزارشها، دو هفته پیش از پایان فصل گذشته، او رودررو به ادی هاو گفت که میخواهد جدا شود. این تصمیم پس از شکست روز آخر مقابل اورتون و سفرش به سوئد دوباره تکرار شد؛ دیداری که بسیاری حالا آن را «خداحافظی خاموش» او میدانند.
با وجود علاقه جدی لیورپول و مذاکرات ادامهدار، هنوز توافقی نهایی نشده است. با این حال، حتی اگر پنجره نقلوانتقالات بدون این جابهجایی بسته شود، به نظر میرسد ایساک دیگر جایی در برنامههای نیوکاسل و ادی هاو ندارد و این فصل را جایی دیگر آغاز خواهد کرد.