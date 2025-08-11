بالاخره کریس رونالدو همسرش را انتخاب کرد (عکس)
بعد از سالها زندگی مشترک با جورجینا در نهایت کریس رونالدو همسرش را انتخاب کرد.
به گزارش ایلنا، ستاره پرتغالی النصر و نامزدش جورجینا رودریگز، پس از هشت سال رابطه، بهطور رسمی خبر نامزدیشان را اعلام کردند.
رونالدو که دسامبر ۲۰۲۲ پس از دوران حضور در منچستریونایتد، رئال مادرید و یوونتوس راهی النصر شد، برای زندگی در عربستان با جورجینا، مشمول قانونی بود که همخانگی زوجهای بدون عقد رسمی را ممنوع میکند. با این حال، مقامات سعودی برای تسهیل این انتقال بزرگ فوتبالی چشمپوشی کردند و اجازه دادند این زوج بدون ازدواج رسمی در ریاض زندگی کنند.
رونالدو و جورجینا در سال ۲۰۱۶ و زمانی که او برای رئال مادرید بازی میکرد در یک فروشگاه گوچی در مادرید با هم آشنا شدند. رابطه آنها طی این سالها ادامه پیدا کرد و حالا جورجینا ۳۱ ساله با انتشار عکسی در شبکههای اجتماعی و نوشتن جمله «بله، قبول دارم. در این زندگی و تمام زندگیهایم» خبر نامزدیشان را تایید کرده است.
رونالدو ۴۰ ساله پیشتر در گفتوگو با پیرس مورگان نیز به موضوع ازدواج با جورجینا اشاره کرده و گفته بود:«فکر میکنم من و او لایق این هستیم. الان در برنامهام نیست، اما در آینده بله، میخواهم.» اینک، با تایید رسمی نامزدی، این وعده وارد مرحله تازهای شده است.