خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بالاخره کریس رونالدو همسرش را انتخاب کرد (عکس)

بالاخره کریس رونالدو همسرش را انتخاب کرد (عکس)
کد خبر : 1672690
لینک کوتاه کپی شد.

بعد از سال‌ها زندگی مشترک با جورجینا در نهایت کریس رونالدو همسرش را انتخاب کرد.

به گزارش ایلنا، ستاره پرتغالی النصر و نامزدش جورجینا رودریگز، پس از هشت سال رابطه، به‌طور رسمی خبر نامزدی‌شان را اعلام کردند.

رونالدو که دسامبر ۲۰۲۲ پس از دوران حضور در منچستریونایتد، رئال مادرید و یوونتوس راهی النصر شد، برای زندگی در عربستان با جورجینا، مشمول قانونی بود که هم‌خانگی زوج‌های بدون عقد رسمی را ممنوع می‌کند. با این حال، مقامات سعودی برای تسهیل این انتقال بزرگ فوتبالی چشم‌پوشی کردند و اجازه دادند این زوج بدون ازدواج رسمی در ریاض زندگی کنند.

بالاخره کریس رونالدو همسرش را انتخاب کرد (عکس)

رونالدو و جورجینا در سال ۲۰۱۶ و زمانی که او برای رئال مادرید بازی می‌کرد در یک فروشگاه گوچی در مادرید با هم آشنا شدند. رابطه آن‌ها طی این سال‌ها ادامه پیدا کرد و حالا جورجینا ۳۱ ساله با انتشار عکسی در شبکه‌های اجتماعی و نوشتن جمله «بله، قبول دارم. در این زندگی و تمام زندگی‌هایم» خبر نامزدی‌شان را تایید کرده است.

رونالدو ۴۰ ساله پیش‌تر در گفت‌وگو با پیرس مورگان نیز به موضوع ازدواج با جورجینا اشاره کرده و گفته بود:«فکر می‌کنم من و او لایق این هستیم. الان در برنامه‌ام نیست، اما در آینده بله، می‌خواهم.» اینک، با تایید رسمی نامزدی، این وعده وارد مرحله تازه‌ای شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور