خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

میلان در انتظار جایگزین؛

مالیک چاو با ۴۰ میلیون یورو به نیوکاسل پیوست

مالیک چاو با ۴۰ میلیون یورو به نیوکاسل پیوست
کد خبر : 1672681
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه نیوکاسل یونایتد پس از توافق کامل با میلان، مالیک چاو، مدافع ۲۳ ساله آلمانی-سنگالی را با قراردادی ۵ ساله و ارزشی بالغ بر ۴۰ میلیون یورو (شامل ۵ میلیون یورو پاداش) به خدمت گرفت.

به گزارش ایلنا، مالیک چاو، مدافع ۲۳ ساله آلمانی-سنگالی میلان، به نیوکاسل یونایتد خواهد رفت. نیوکاسل و میلان بر سر انتقال مالیک چاو به توافق کامل رسیده‌اند. این معامله شامل مبلغ پایه ۳۵ میلیون یورو و ۵ میلیون یورو پاداش‌های عملکردی است، که مجموعا به ۴۰ میلیون یورو می‌رسد.

چاو قراردادی پنج ‌ساله با نیوکاسل امضا خواهد کرد و دستمزد سالانه‌ای حدود ۴ میلیون یورو دریافت می‌کند، که او را در میان بازیکنان پردرآمد این تیم قرار می‌دهد. ۱۰ درصد از سود کل مبلغ انتقال به شالکه، تیم سابق چاو، پرداخت خواهد شد، که حدود ۳ میلیون یورو تخمین زده می‌شود.

چاو همراه با تیم میلان به لندن سفر کرده، صبح یکشنبه (۱۰ آگوست ۲۰۲۵) به میلان بازمی‌گردد و سپس عصر همان روز به شمال انگلیس سفر خواهد کرد تا معاینه پزشکی و امضای قرارداد با نیوکاسل در روز دوشنبه (۱۱ آگوست) انجام شود.

نیوکاسل می‌خواهد این انتقال را پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر  انگلیس (برای نیوکاسل، روز ۱۶ آگوست مقابل استون‌ ویلا) نهایی کند تا چاو برای بازی‌های ابتدایی در دسترس باشد. این انتقال سومین خرید بزرگ نیوکاسل در تابستان ۲۰۲۵ پس از آنتونی الانگا (دائمی از ناتینگهام فارست) و آرون رمزدیل (قرضی از ساوتهمپتون) است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور