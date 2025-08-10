شماره پیراهن خاص سرژ اوریه در پرسپولیس

به گزارش ایلنا، پرسپولیس در نقل‌وانتقالات تابستانی با جذب سرژ اوریه، مدافع راست سابق تاتنهام، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های حال حاضر لیگ برتر را به خدمت گرفت. بازیکنی که با سابقه حضور در لیگ برتر انگلیس و رقابت‌های بزرگ، حالا در جمع سرخپوشان به‌دنبال آماده‌سازی برای حضور در ترکیب اصلی است.

اوریه که در سال‌های گذشته پیراهن شماره ۲۴ را به تن می‌کرد، پس از حضور در پرسپولیس ناچار به انتخاب شماره‌ای تازه شد. دلیل این تغییر، آرشیو شدن شماره ۲۴ در تاریخ باشگاه به یاد کاپیتان فقید هادی نوروزی است؛ شماره‌ای که از زمان درگذشت او دیگر بر تن هیچ بازیکنی نرفته است.

مدافع ساحل‌عاجی در نهایت پیراهن شماره ۹۳ را برگزید و در تمرین پرسپولیس با این شماره دیده می‌شود. باید دید اوریه در نهایت با این شماره غیر متعارف به میدان می‌رود یا در روزهای آینده شماره دیگری را برای بازی‌های رسمی برمی‌گزیند.

انتهای پیام/