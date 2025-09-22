خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار حسین زارع کمالی به عنوان فرمانده سپاه همدان منصوب شد

سردار حسین زارع کمالی به عنوان فرمانده سپاه همدان منصوب شد
کد خبر : 1689664
لینک کوتاه کپی شد.

سردار حسین زارع‌کمالی به عنوان فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان منصوب شد و یکم مهر طی مراسمی آیین معارفه و گرامیداشت فرمانده سپاه همدان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از همدان، مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان اول مهرماه با حضور سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار و در این مراسم از زحمات سردار "مظاهر مجیدی" تقدیر و سردار "حسین زارع کمالی" به‌عنوان فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان معارفه می‌شود.

سردار مجیدی از سال 80 تا 82 فرماندهی گردان 55 پیاده تیپ 32 انصارالحسین (ع) را بر عهده داشت، در فاصله سال‌های 82 تا 88 به‌عنوان معاون هماهنگ‌کننده و رئیس ستاد تیپ 32 انصارالحسین(ع) فعالیت می‌کرد و از سال 88 تا 92 فرماندهی لشکر 32 انصارالحسین(ع) را بر عهده داشت.

سردار زارع کمالی فرماندهی سپاه یزد، جانشین فرماندهی سپاه الغدیر و فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج ثارالله یزد را در کارنامه خدمتی خود دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی