سردار حسین زارع کمالی به عنوان فرمانده سپاه همدان منصوب شد

به گزارش ایلنا از همدان، مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان اول مهرماه با حضور سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار و در این مراسم از زحمات سردار "مظاهر مجیدی" تقدیر و سردار "حسین زارع کمالی" به‌عنوان فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان معارفه می‌شود.

سردار مجیدی از سال 80 تا 82 فرماندهی گردان 55 پیاده تیپ 32 انصارالحسین (ع) را بر عهده داشت، در فاصله سال‌های 82 تا 88 به‌عنوان معاون هماهنگ‌کننده و رئیس ستاد تیپ 32 انصارالحسین(ع) فعالیت می‌کرد و از سال 88 تا 92 فرماندهی لشکر 32 انصارالحسین(ع) را بر عهده داشت.

سردار زارع کمالی فرماندهی سپاه یزد، جانشین فرماندهی سپاه الغدیر و فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج ثارالله یزد را در کارنامه خدمتی خود دارد.

