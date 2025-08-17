مدیرکل کار استان خبرداد؛
ثبتنام ۷۱ تعاونی در بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر استان همدان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان از ثبتنام ۷۱ تعاونی در بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر استان همدان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی توانمندیهای بخش تعاون به اقشار مختلف و مسئولین، ارج نهادن به زحمات تلاشگران بخش تعاون، ارتقا جایگاه و اهمیت تعاون و مشارکت در جامعه، برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از همدان، وهب مختاران با اشاره به برگزاری بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر استان همدان، اظهار کرد: همچون سنوات گذشته با هدف ترویج فرهنگ تعاون، در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است، ثبتنام در این جشنواره در دو مرحله از ۱۵ اردیبهشت ماه جهت بارگذاری مستندات و تکمیل اطلاعات کمی و تکمیل پرسشنامه و مرحله دوم اطلاعات کیفی از ۱۱ الی ۱۵ مرداد ماه انجام شد.
مختاران با اشاره به زمان کوتاه بارگذاری اطلاعات کیفی که طی ۱۱ الی ۱۵ مرداد ماه صورت گرفت، بیان کرد: استان همدان توانسته است در این مدت زمان با ثبتنام ۷۱ شرکت تعاونی فعال و موفق امسال در این جشنواره حضور یابد.
وی عنوان کرد: این جشنواره در چند گرایش استانی از جمله کشاورزی، صنعتی، تأمین نیاز تولیدکنندگان، تأمین نیاز مصرفکنندگان، خدماتی، اعتبار، تولیدی توزیعی، حملونقل، مسکن، و... برگزار میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به اینکه در این برنامه ملی، ثبتنام و انتخاب تعاونیها از طریق رقابت در گرایشهای مختلف در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: این جشنواره با هدف معرفی توانمندیهای بخش تعاون به اقشار مختلف و مسئولین، ارج نهادن به زحمات تلاشگران بخش تعاون، ارتقا جایگاه و اهمیت تعاون و مشارکت در جامعه، ایجاد فضای مناسب برای انتقال دانش رسمی و بومی در تعاون و توسعه مشارکتهای مردمی با استفاده از هم افزایی و تجربه برگزار میشود.
مختاران با تاکید بر اهمیت معرفی نمونههای موفق تعاونی که باعث بهبود سطح نگرشهای عمومی نسبت به بخش تعاون میشود، تصریح کرد: پس از داوری در ستاد تعاونیهای برتر ملی و استانی انتخاب میشوند و در مراسم تقدیر با اهدای جوایز نفیس از برترین استانی در استان با حضور مقامات استانی و برترین ملی با حضور رئیسجمهور مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.