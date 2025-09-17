صدور دستور ویژه قضایی برای راه اندازی مجدد شرکت آداک موتور جزیره کیش

به گزارش ایلنا از بندرعباس، در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید و حمایت از تولید کنندگان داخلی، علی سالمی زاده دادستان جزیره کیش از بخش های مختلف شرکت آداک موتور این جزیره بازدید کرد و مسائل و مشکلات این واحد تولیدی رو مورد بررسی قرار داد.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش در حاشیه این بازدید گفت: با توجه به دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر لزوم حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع و همچنین با عنایت به تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، موضوع رفع موانع تولید در شرکت آداک موتور جزیره کیش در دستور کار قرار گرفته و تمهیدات ویژه ای برای احیای آن اتخاذ شده است.

وی با اشاره به اینکه فعالیت شرکت آداک موتور جزیره کیش حدود ۶ ماه متوقف شده بود و در نتیجه آن، عده زیادی از پرسنل این واحد تولیدی بیکار شده اند، تصریح کرد: بر این اساس به موضوع ورود کردیم و دستورات ویژه ای در خصوص راه اندازی مجدد این مجموعه و رفع موانعی که باعث توقف تولیدات آن شده است صادر شد.

دادستان کیش همچنین خاطرنشان کرد: علت اصلی توقف خط تولید شرکت آداک موتور جزیره کیش عدم پلاک گذاری موتور سیکلت های تولیدی آن بوده است که با صدور دستورات ویژه قضایی به دستگاه‌های متولی موضوع در حال رفع می باشد.

وی همچنین با بیان اینکه اجازه نمی دهیم واحد‌های تولیدی تعطیل شوند، تأکید کرد: اولویت دستگاه قضایی استان هرمزگان، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی است و در همین راستا، به منظور رفع مشکلات واحد‌های تولیدی در جزیره کیش، تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ایجاد شود.

دادستان کیش در پایان با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» تصریح کرد: دادسرای کیش از همه ظرفیت‌های قانونی در مسیر تحقق شعار سال استفاده خواهد کرد و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا به صورت ویژه در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری اقدام کند.

