خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش نفت پاسارگاد تبریز در روز جهانی استاندارد

درخشش نفت پاسارگاد تبریز در روز جهانی استاندارد
کد خبر : 1705521
لینک کوتاه کپی شد.

در مراسم روز جهانی استاندارد در تبریز، مجتمع تبریز نفت پاسارگاد به عنوان واحد نمونه استانی برگزیده شد و مدیر کنترل کیفیت مجتمع، عنوان مدیر نمونه استانی را به دست آورد.

به گزارش ایلنا، هم‌زمان با برگزاری آیین گرامی‌داشت روز جهانی استاندارد در تبریز و با حضور استاندار آذربایجان شرقی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل استاندارد استان، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران، از مجتمع تبریز شرکت نفت پاسارگاد به عنوان واحد نمونه استانی تقدیر شد.

در این مراسم، لوح واحد نمونه استانی به مدیر مجتمع تبریز نفت پاسارگاد اهدا شد. همچنین آقای بهزاد رسولی، مدیر کنترل کیفیت این مجتمع، عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استانی را به خود اختصاص داد و مورد تجلیل مسئولان قرار گرفت.

این دستاورد، نتیجه‌ی تداوم تلاش و پایبندی مجموعه نفت پاسارگاد تبریز به اصول کیفیت، استانداردسازی و تولید محصولاتی مطابق با معیارهای ملی و بین‌المللی است.

شرکت نفت پاسارگاد با اتکا به تجربه و دانش متخصصان خود، همچنان مسیر تعالی، نوآوری و بهبود مستمر در صنعت قیر کشور را با قدرت ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ