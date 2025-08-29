چین به دنبال گسترش همکاری با عربستان در حوزههای انرژی تجدیدپذیر
چین قصد دارد همکاری با عربستان در بخشهای انرژی تجدیدپذیر و زنجیرههای تامین را گسترش دهد.
به گزارش ایلنا از میدل ایست نیوز، وانگ وینتاو، وزیر بازرگانی چین که در پکن میزبان خالد الفالح، وزیر سرمایه گذاری عربستان بود، گفت که چین همچنین به دنبال گسترش تبادل تجاری دوجانبه با عربستان است.
وزیر بازرگانی چین گفت که دو کشور باید در کنار یکدیگر برای دفاع از قوانین تجارت بینالمللی و سیستم تجارت جهانی تلاش کنند.
سفر وزیر سرمایه گذاری عربستان به چین به همراه صد نماینده از بخش دولتی و خصوص، در تکمیل سفرهای مقامات دو کشور و همزمان با گذشت 35 سال از برقراری روابط دیپلماتیک میان ریاض و پکن است.
وزیر سرمایه گذاری عربستان و وزیر بازرگانی چین در این دیدار توسعه همکاری در زمینه تجارت جهانی و تقویت سرمایه گذاریهای مستقیم در شماری از بخشها را بررسی کردند.
خالد الفالح، اواخر سال گذشته خواستار افزایش سرمایه گذاری چین در عربستان به ویژه در زمینههای امیدبخش شده بود.
وی به حضور 750 شرکت چینی که در حال حاضر در بازار عربستان فعالیت میکنند، اشاره کرد.
چین بزرگترین شریک تجاری عربستان با حجم تبادل تجاری دوجانبه بیش از 100 میلیارد دلار در سال است.