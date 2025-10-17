خوشنویسی اسلامی در قامت گرافیتی؛
آثار هنرمند سریلانکایی به نمایش گذاشته شد
گالری پرِرا در دانشگاه هنرهای تجسمی و نمایشی کلمبو پایتخت اقتصادی سریلانکا میزبان نمایشگاه خوشنویسی اسلامی بود.
به گزارش ایلنا، این نمایشگاه از سوی «آکادمی نوریه» و توسط محمدحسین مظفری، سرپرست رایزنی فرهنگی و ای ام اشرف، مشاور نخست وزیر برگرفته از آثار خوشنویسی «امیر فیصل» هنرمند سریلانکایی افتتاح شد.
این رویداد ترکیبی پویا از خوشنویسی سنتی اسلامی و خط گرافیتی معاصر را به نمایش گذاشت و بر تفسیرهای نوآورانه خط به عنوان هنر و عنصری از سبک زندگی تأکید داشت.
این نمایشگاه که بخشی از تلاشهای گستردهتر برای ادغام خوشنویسی در اکوسیستم هنرهای بصری دانشگاه هنرهای تجسمی و نمایشی کلمبو بود، با بهرهگیری از سابقه گالری به عنوان مرکزی برای استعدادهای نوظهور سریلانکایی و بینالمللی برگزار شد.
در این نمایشگاه، آثاری از خوشنویسی اسلامی با ترکیبی از هنر گرافیتی که از هنر خیابانی الهامگرفته است، خطوط سیال را با زیباییشناسی انتزاعی و شهری ترکیب کرده است.
این رویداد با همکاری آکادمی خوشنویسی نوریه سازماندهی شد و بر موضوعاتی مانند حفظ فرهنگ، بیان خلاقانه و اهمیت جهانی تأکید داشت.
امیر فیصل، هنرمند خوشنویسی است که به خاطر تفسیرهای انتزاعی خود شناخته میشود، با تبدیل فرمهای سنتی به آثاری شورانگیز و مناسب برای طراحی معاصر، سبک زندگی را بازتعریف کرد.
امیر فیصل، هنرمند سریلانکایی که در خط اسلامی تخصص دارد، با آموزش روشهای سنتی و نوآوری در هنر گرافیتی، جسارت و انتزاع این سبک را به آثار خود اضافه میکند.
آثار او مانند دیگر آثار خوشنویسان مسلمان از آیات قرآن کریم و احایث نبوی الهام گرفته است و ابتکاراتی که خوشنویسی را با برندهای سبک زندگی ترکیب میکند، معنویت بر ریشههای سنتهای هنری اسلامی استوار کرده است.