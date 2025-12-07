مجتبی دلجو، مدیرعامل مرکز تجاری کیش، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به تحولات مثبت چند ماهه اخیر در جزیره کیش، از نقش مستقیم مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد در رونق بازار، افزایش پروازها، بازگشت مسافران، بهبود کیفیت کالاها و اجرای برنامه‌های اقتصادی و گردشگری مؤثر سخن گفت و از عملکرد محمد کبیری به‌عنوان مدیری «میدانی، پیگیر و اجرایی» دفاع کرد.

مدیریت میدانی؛ تفاوت اصلی دوره جدید

وی گفت: طی سال‌های گذشته مدیران زیادی را در کیش دیده‌ایم؛ بنده در کیش بیش از ۲۶ مدیر را تجربه کرده‌ام. برخی از مدیران، افراد بسیار خوبی بودند اما بیشتر وعده‌هایشان در حد حرف باقی می‌ماند. تفاوت آقای کبیری با مدیران قبلی در این است که هر حرفی که زده است، عملیاتی شده و شخصاً حداقل سه بار ایشان را در بازار دیده‌ام؛ که این بازدیدها تشریفاتی هم نبوده، بلکه واقعی و میدانی بوده‌اند. بیمارستان‌ها، انبارهای موادغذایی، بازار و مناطق عملیاتی و جایی نبود که در ایام حساس، مخصوصاً روزهای جنگ، حضور نداشته باشند.

آزادسازی ورود خودرو و گشایش‌های عملیاتی

دلجو بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات ایشان، آزادسازی ورود خودرو به کیش بود. این در حالی است که این موضوع سال‌ها قفل شده بود. از زمانی که آقای کبیری به کیش آمد، این مشکل هم حل شد. مساله گذرهای موقت نیز سامان گرفت و اینها تصمیمات عملی بود و نه شعاری و همین اقدامات باعث شد بخشی از مشکلات لجستیکی، کسب‌وکار و رفت‌وآمدها برطرف شود.

جهش بازار با کمک "بلوبانک" و تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی

مدیرعامل مرکز تجاری کیش متذکر شد: ورود بلوبانک به کیش و پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی به مسافران یک اتفاق بسیار بزرگ بود چرا که این فقط یک عدد ساده نبود و برای یک خانواده چهار نفره، هزینه اسکان، بلیت و بخش زیادی از مخارج را پوشش داد و همین عامل باعث شد موج بزرگی از مسافران در شهریور ماه به کیش بیایند. در شهریور ماه همیشه بازار در رکود به سر می‌برد اما امسال از ۲۸ مرداد ماه تا نیمه‌شب بازار مملو از مسافر بود و استقبال از حضور در بازار تا ۱۲ شب هم ادامه داشت.

تبلیغات هوشمندانه؛ بازگشت کیش به ذهن مردم

وی اضافه کرد: تبلیغاتی که بلوبانک برای کیش انجام داد، بی‌نظیر بود. در اینستاگرام، در شهرها، حتی در شهر ما آستان، همه جا صحبت از کیش و این تسهیلات بود. به چشم خودم دیدم که سه خانواده فقط به خاطر همین ۱۵ میلیون تومان، تصمیم گرفتند همان شهریور ماه به کیش سفر کنند این در حالی است که کیش چند سالی بود از ذهن مردم فراموش شده بود، اما این تبلیغات دوباره کیش را بر سر زبان‌ها آورد.

رضایت بازار از پروازها، فروش و کیفیت کالا

دلجو خاطرنشان کرد: از نظر پروازها هم شرایط بهتر از گذشته شده است. زمانی که بازاری راکد می‌شود، یعنی باید مدیرعامل برنامه‌ای برای رونق بازار و توسعه گردشگری آن داشته باشد که در این مدت آقای کبیری بسیار موفق عمل کرده‌ است. ضمن آنکه کسب و کار فعالین اقتصادی نسبت به سال گذشته رشد هم داشته، کیفیت کالاها بهتر از قبل شده و ورود اجناس خارجی افزایش یافته است.

او افزود: در گذشته بسیاری از فروش‌ها با اجناس ایرانی انجام می‌شد، اما امروز بیشتر کالاها خارجی بوده و اغلب از ترکیه‌ هستند، هر چند ممکن است همه جمعیت خریدار آن نباشند؛ اما همین حضور مردم موجب خرید سوغاتی، پوشاک و کالاهای مصرفی شده و بازار را به حرکت انداخته است.

مدیرعامل مرکز تجاری کیش با اشاره به افزایش حضور گردشگران گفت: در حال حاضر بیشتر مسافران برای کنسرت‌ها، برنامه‌های تفریحی و گردهمایی‌ها به کیش می‌آیند و این مسئله به این معنا است که چرخه گردشگری مجددا فعال شده و از نظر صنفی و اقتصادی نیز وضعیت رو به بهبود است.

