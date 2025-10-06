️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این نشست ضمن بررسی مشکلات و موانع پیش‌روی شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز، اهمیت ویژه رعایت استانداردهای ایمنی و افزایش نظارت بر پروتکل‌های حفاظتی مورد تأکید قرار گرفت تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری و سلامت کارکنان و محیط زیست تضمین شود.

️همچنین موضوعاتی چون پیگیری مطالبات معوقه، صدور صورتحساب برخط به‌منظور تسریع پرداخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، نظارت دقیق‌تر بر تعرفه‌ها و صورتحساب‌ها، تکمیل تجهیزات تخلیه و بارگیری گلف ایجنسی و شفاف‌سازی در حوزه کالاهای خطرناک در دستور کار قرار گرفت.

️نمایندگان شرکت‌های نفتی حاضر در نشست نیز ضمن قدردانی از تخصص و توانمندی نیروهای بنادر کیش، بر لزوم توسعه تجهیزات تخلیه و بارگیری توسط پیمانکاران تأکید کردند؛ امری که با توجه به افزایش حجم کالا و ورود آن به این بندر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر توصیف شد.

