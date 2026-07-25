یک فعال صنفی تشریح کرد؛
افزایش سقف وام بازنشستگان لشکری + جزئیات
سقف تسهیلات بانکی بازنشستگان نیروهای مسلح افزایش یافت و پرداخت وام متقاضیان ثبتنامکرده از ابتدای این هفته آغاز میشود.
امیر رهبر، فعال صنفی بازنشستگان لشکری، در تماس با ایلنا، از اجرای بستهای از اقدامات حمایتی برای بازنشستگان نیروهای مسلح و خانوادههای آنان خبر داد.
وی گفت: این اقدامات در راستای اجرای تدابیر مقام عالی وزارت دفاع و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) و بهمنظور حمایت از بازنشستگان و خانوادههایشان، با وجود شرایط تحمیلی ناشی از جنگ رمضان انجام شده است.
رهبر افزود: با پیگیریهای انجامشده، سقف تسهیلات وام قرضالحسنه بانک سپه از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال و سقف وام مرابحه از ۶۰۰ میلیون ریال به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت.
وی همچنین اعلام کرد: پرداخت وام بازنشستگانی که پیش از این ثبتنام اولیه را انجام دادهاند، از طریق بانکهای مهر ایران و سپه، از ابتدای این هفته و بر اساس اولویت زمان ثبتنام آغاز میشود.
این فعال صندوق نیروهای مسلح در پایان خاطرنشان کرد: وامهای ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومانی با کد ۶۲۷۰ برای وام قرضالحسنه و کد ۶۱۷۲ برای وام مرابحه پرداخت میشود؛ از این رو بازنشستگانی که این کدها در فیش حقوقی آنان درج نشده است، میتوانند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.