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تأمین انرژی، نوسانات قوانین صادراتی و هزینههای ناشی از ارتقاء استانداردها؛ چالشهای کشتارگاههای استان مرکزی
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: 3 حوزه تأمین انرژی، نوسانات قوانین صادراتی و هزینههای ناشی از ارتقاء استانداردهای کشتارگاهها از مهمترین چالشهای تولیدکنندگان پروتئین استان است. ضروری است راهکارهای حمایتی و فرهنگسازی گسترده مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، محمد رضایی به وابستگی شدید واحدهای مرغداری و صنایع غذایی به برق پایدار اشاره داشته و در این رابطه افزود: نوسانات شبکه برق نه تنها به تجهیزات حساس واحدهای مرغداری و صنایع غذایی خسارتهایی را وارد میکند، بلکه به دلیل ماهیت محصولات، احتمال فساد و تلفات را به شدت افزایش میدهد.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان ناگزیر به استفاده از موتورهای برق اضطراری هستند، اما تأمین سوخت مورد نیاز آنها شامل بنزین و گازوئیل با موانع جدی روبرو است . بر این اساس تخصیص سهمیه اختصاصی سوخت، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش خسارتهای مالی و تولیدی تولیدکنندگان و صنعتگران این بخش محسوب میشود.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: تغییرات مکرر و ناگهانی مقررات عامل اصلی مختلشدن برنامهریزی برای صادرات است. تغییر رویه از وضعیت آزاد به ممنوعیت در بازههای زمانی کوتاهمدت، امکان ایفای تعهدات قراردادهای بلندمدت با شرکای خارجی را سلب میکند.
رضایی به زمان اجرای قوانین صادراتی اشاره داشته و تصریح کرد: قوانین صادراتی باید حداقل 6 ماه پیش از زمان انجام فرایندهای صادراتی اعلام شوند تا فعالان این بخش بتوانند قراردادهای خود را با آگاهی و برنامهریزی دقیق مدیریت کنند. این راهکار میتواند بسیار کمک کننده باشد و جلوی اختلال در فرایندهای صادراتی را بگیرد.
وی به وضعیت کشتارگاههای استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: نصب سیستمهای اتوماتیک تخلیه شکم اقدامی مؤثر در ارتقاء سطح بهداشت محصولات دامی است. با راهاندازی سیستمهای اتوماتیک در کشتارگاهها، تخلیه محتویات شکمی به صورت کامل انجام میشود و محصول نهایی ضایعات داخلی ندارد.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی به افزایش قیمت نهایی محصول اشاره داشته و تأکید کرد: هر چند این فرایند باعث افزایش قیمت تمام شده هر کیلوگرم محصول میشود. اما در واقع قیمت بالاتر حذف وزن اضافی ضایعات و عرضه محصول با کیفیت و سلامت بالاتر است.
رضایی بر ضرورت آگاهسازی نسبت به افزایش قیمت محصول به دلیل تخلیه محتویات شکمی اشاره کرده و ابراز داشت: متأسفانه افزایش قیمت نهایی، با استقبال کمتر مصرفکنندگان مواجه شده است. این چرخه نشاندهنده ضرورت آگاهسازی درباره تفاوت قیمت واقعی محصول خالص با قیمت سابق محصول همراه با ضایعات است.
وی اضافه کرد: حمایتهای ضروری برای جبران بخشی از هزینههای اضافی تولید و همکاری گسترده دستگاههای تخصصی با رسانهها برای پرداختن به مزایای محصولات بهداشتی و آگاهسازی مصرفکنندگان از ارزش افزوده ایمنی مواد غذایی، از مهمترین راهکارهایی است که میتواند به بهبود جریان این چرخه کمک کند.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و ایمنی غذایی ادارهکل دامپزشکی استان مرکزی بر ضرورت همراهی افکار عمومی و دولت تأکید کرده و گفت: بدون همراهی افکارعمومی و حمایتهای مالی دولت، ادامه مسیر ارتقاء سلامت مواد غذایی با دشواریهای مضاعفی روبرو است و این موضوع نیاز است مورد توجه ویژه قرار بگیرد.