به گزارش ایلنا، رضوان گرامی به تشریح جزئیات این خبر و اهدافی که راه‌اندازی سامانه فواد پیگیری می‌کند اشاره داشته و در این رابطه افزود: سامانه فوریت‌های اداری فواد 128 با هدف رسیدگی سریع به مطالبات و درخواست‌های مردمی، صیانت از حقوق شهروندان و ارتقاء سطح سلامت اداری طراحی و راه‌اندازی شده است. راه‌اندازی این سامانه می‌تواند گام مهمی در تحقق دولت پاسخگو، افزایش شفافیت اداری و نیز تقویت اعتماد عمومی به نظام اجرایی کشور باشد.

وی ادامه داد: با استقرار این سامانه، فرایند دریافت، پیگیری و پاسخگویی به درخواست‌ها و شکایات مردمی با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد و زمینه افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات دولتی فراهم می‌شود. شاخص‌هایی نظیر کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها، شفافیت در اعلام نتیجه و تکریم ارباب رجوع به صورت مستند در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار می‌گیرد و نتایج آن در سنجش میزان کارآمدی دستگاه‌ها مؤثر خواهد بود.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی بر ضرورت همکاری کامل ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان با سامانه فوریت‌های اداری فواد 128 تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: تمامی دستگاه‌های اجرایی این استان از جمله ادارات، بانک‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان، بیمه‌ها و شهرداری‌ها که به نوعی در زمینه ارائه خدمات عمومی و دولتی به شهروندان فعالیت می‌کنند، موظف به همکاری کامل با سامانه فواد 128 هستند.

گرامی تصریح کرد: نقش روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی در موفقیت این طرح ضروری است. اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی گسترده درباره سامانه فواد 128 از ضرورت‌های اجرای این طرح است و روابط‌عمومی‌ها در این زمینه نقش کلیدی برعهده دارند. مستندسازی فعالیت‌های اطلاع‌رسانی از جمله تولید تیزر، موشن‌گرافی، محتوای فضای مجازی و سایر اقدامات رسانه‌ای مرتبط با معرفی سامانه فواد 128 در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی تأثیرگذار خواهد بود.

انتهای پیام/