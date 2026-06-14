مدیرعامل شاراک خبر داد:
سود خالص 30 هزار و 181 میلیارد ریالی پتروشیمی شازند بهرغم شرایط جنگی / شرایط خاص حاکم بر صنعت پتروشیمی با وقوع 2 جنگ تحمیلی
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند گفت: این شرکت با وجود اجرای تعمیرات اساسی گسترده، توقفهای ناشی از شرایط جنگی و افزایش چشمگیر هزینههای تولید، در سال 1404 موفق شد سود خالص خود را با رشد 345 درصدی به بیش از 30 هزار میلیارد ریال برساند و یکی از بهترین عملکردهای مالی سالهای اخیر را ثبت کند.
به گزارش ایلنا، عباس کریمی به میزان سود خالص شرکت پتروشیمی شازند در سال گذشته اشاره داشته و افزود: سود خالص این شرکت در پایان سال 1404 به بیش از 30 هزار و 181 میلیارد ریال رسیده است که به نسبت سود خالص پایان سال 1403 رشد 345 درصدی را نشان میدهد و در عمل بیش از 4.5 برابر شده است.
وی به دلایل دستیابی این مجتمع عظیم صنعتی به سود خالص 345 درصدی اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: شرکت پتروشیمی شازند در سال 1404 توانست با اتکا به برنامهریزی دقیق، مدیریت هزینهها و تلاش شبانهروزی پرسنل، کارکنان و کارگران، رکوردهای کمسابقهای را در حوزه سودآوری و تولید به ثبت برساند.
رشد 467 درصدی سود عملیاتی
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند به رشد چشمگیر سود عملیاتی این مجموعه صنعتی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: سود عملیاتی این شرکت نیز از حدود 4967 میلیارد ریال در سال 1403 به بیش از 28 هزار و 173 میلیارد ریال در سال 1404 افزایش یافته که بیانگر رشد 467 درصدی در این شاخص محاسباتی است.
کریمی به درآمدهای عملیاتی شرکت شرکت پتروشیمی شازند در سال گذشته اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: درآمدهای عملیاتی این شرکت نیز با رشد 22 درصدی به 488 هزار و 573 میلیارد ریال رسیده است. این شاخص نشاندهنده استمرار روند توسعه و بهبود عملکرد اقتصادی این مجتمع عظیم صنعتی است.
وی به جهش حاشیه سود شرکت پتروشیمی شازند اشاره کرده و بیان داشت: حاشیه سود خالص این شرکت از 1.7 درصد در سال 1403 به 6.2 درصد در سال 1404 افزایش یافته است که رشد 265 درصدی را نشان میدهد. همچنین حاشیه سود عملیاتی نیز از 1.2 درصد به 5.7 درصد رسید و رشد 375 درصدی را تجربه کرد.
بهبود شاخصهای مالی
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند به بهبود شاخصهای مالی این مجموعه عظیم صنعتی اشاره داشته و تأکید کرد: نسبت قیمت به درآمد (P/E) این شرکت نیز از 15.8 به 6.4 کاهش یافته است. این موضوع بیانگر بهبود شاخصهای سودآوری و افزایش جذابیت سهام پتروشیمی شازند در بازارهای مالی و سرمایه است.
کریمی به هدفگذاری برای افزایش سودآوری اشاره کرده و ابراز داشت: برنامه سال 1405 استمرار تولید پایدار، افزایش فروش در بازارهای داخلی و صادراتی، توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر و ارتقاء شاخصهای سودآوری است. امیدواریم با حمایت دستگاههای اجرایی و تلاش کارکنان، موفقیتهای شرکت تداوم یابد.
وی به رشد تولید در پتروشیمی شازند اشاره داشته و اضافه کرد: با وجود توقف 35 روزه بخشی از خطوط تولید به دلیل اجرای عملیات اورهال و برخی توقفهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، تمامی واحدهای تولیدی و سرویسهای جانبی مجتمع در مدار تولید باقی ماندند و میزان تولید از یک میلیون و 600 هزار تن فراتر رفت.
افزایش هزینههای تولید
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند به افزایش هزینههای تولید از جمله خوراک و انرژی اشاره کرده و گفت: متوسط نرخ گاز مصرفی شرکت در سال 1404 نسبت به سال 1403 حدود 140 درصد افزایش یافت و نرخ خرید خوراک نیز از 388 میلیون ریال به ازای هر تن در ابتدای سال به 730 میلیون ریال در پایان سال رسید.
کریمی با بیان اینکه مدیریت هزینهها عامل موفقیت شاراک است، افزود: بخش عمده این افزایش هزینههای تولید، ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییرات نظام ارزی کشور بود. اما با اجرای سیاستهای مدیریت هزینه، تنوعبخشی به منابع تأمین خوراک و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی، اثرات این افزایش هزینهها کنترل شد.
وی ادامه داد: صادرات محصول هیدروکربور A80 به کشور افغانستان به دلیل اعمال مقررات و استانداردهای جدید در این کشور 6 ماه متوقف شد. با این وجود، فروش شرکت به 719 هزار تن رسید. توقف صادرات این محصول راهبردی میتوانست آثار منفی قابلتوجهی بر درآمدها و سودآوری داشته باشد، اما این محدودیت کنترل شد.
بهرهبرداری و یا آغاز به کار 5 پروژه مهم توسعهای
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند اظهار داشت: سال گذشته 5 پروژه مهم توسعهای در این مجموعه عظیم صنعتی به بهرهبرداری رسید و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد. این طرحها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، نقش مهمی در بهبود بهرهوری انرژی، حفظ زنجیره تولید و کاهش هزینههای عملیاتی شرکت خواهند داشت.
کریمی تصریح کرد: این پروژههای مهم توسعهای شامل طراحی، ساخت و نصب راکتور پنجم واحد اتوکسیلات، مخزن کروی جدید واحد اتیلن اکساید، طرح انتقال پساب شهر مهاجران به مجتمع، خط انتقال هیدروژن از پالایشگاه امام خمینی شازند، طرح بازیافت گاز سوخت مازاد واحد الفین در مجموعه پتروشیمی شازند بوده است.
وی به شرایط خاص حاکم بر صنعت پتروشیمی در سال گذشته اشاره کرده و بیان داشت: وقوع 2 جنگ تحمیلی، محدودیتهای ناشی از ملاحظات پدافند غیرعامل و اجرای تعمیرات اساسی گسترده در شرکت پتروشیمی شازند، از جمله چالشهای مهم سال 1404 بود که این مجموعه صنعتی با آنها دستوپنجه نرم میکرد.