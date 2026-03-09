رییس جهاد کشاورزی استان خبر داد:
آغاز اجرایی شدن طرح تولید گوشت مرغ منجمد در استان مرکزی
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به موضوع طرح تولید گوشت مرغ منجمد در استان اشاره کرده و گفت: طرح تولید گوشت مرغ منجمد در این استان اطلاعرسانی شده و با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده وارد مرحله اجرایی شد.
به گزارش ایلنا، رضا کتانفروش به دلایل اجرایی شدن طرح گوشت مرغ منجمد در استان اشاره داشته و افزود: با توجه به اینکه تولیدکنندگان مرغ در تأمین نهاده و تولید تا حدودی با مشکلاتی محدود مواجه شدند، طرح تولید گوشت مرغ منجمد در کشور تعریف و در استان مرکزی نیز وارد فاز اجرایی شده است.
وی ادامه داد: سازوکار طرح تولید گوشت مرغ منجمد به این صورت است که مرغدار از همان ابتدای دوره جوجهریزی، قراردادی را با شرکت پشتیبانی امور دام منعقد میکند. طبق این قرارداد، فرایند جوجهریزی توسط واحد تولیدی انجام شده و نهادههای مورد نیاز از سوی شرکت پشتیبانی در اختیار وی قرار میگیرد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به دیگر فرایندهای این طرح اشاره کرده و اظهار داشت: پس از سپری شدن دوره پرورش و تحویل مرغ به کشتارگاه، محصول تولیدی به شرکت پشتیبانی امور دام تعلق میگیرد. در این مرحله، تولیدکننده به اندازه ارزش نهادهای که دریافت کرده است، مبلغی دریافت میکند.
کتانفروش تصریح کرد: هر میزان تولید مازاد بر مقدار پیشبینی شده در قرارداد نیز در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد. در این راستا تولیدکننده مرغ منجمد میتواند آن را به شرکت پشتیبانی تحویل داده یا روانه بازار کند. در نهایت نیز مرغهای دریافت شده توسط شرکت پشتیبانی، راهی سردخانهها شده و منجمد میشوند.
وی به برگزاری روزانه ستاد تنظیم بازار و رصد دقیق بازار استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: تأمین و عرضه کالاهای اساسی و اقلام ضروری و مورد نیاز مردم در این استان هیچ مشکلی ندارد و در این استان وضعیت مطلوب است. همچنین عرضه کالاها نیز طبق نیاز در سطح بازار انجام میشود.