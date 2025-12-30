مدیرکل کار استان خبر داد:
کاهش 66 درصدی کارگران دارای حقوقهای معوق در استان مرکزی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تعداد کارگران دارای حقوق معوقه در استان مرکزی در آذر ماه 1404 نسبت به مدت مشابه سال 1403، با کاهش 66 درصدی همراه بوده است. آماری که نویدبخش بهبود شرایط معیشتی کارگران و آرامش بیشتر خانوادههای آنان است.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد که در آذر ماه سال 1403، تعداد 1155 نفر از کارگران استان مرکزی با مشکل حقوق معوقه مواجه بودهاند، در حالی که این رقم در آذر ماه سال 1404 به 390 نفر کاهش یافته است. این کاهش بیانگر بهبود قابل توجه در روند پرداخت حقوق کارگران است.
وی به وضعیت واحدهای تولیدی دارای حقوق معوقه در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در همین بازه زمانی، تعداد واحدهای تولیدی دارای حقوق معوقه در این استان از 8 واحد در آذر ماه سال 1403 به 9 واحد در آذر ماه سال 1404 افزایش یافته که رشد حدود 12 درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: این موضوع بیانگر آن است که هرچند تعداد واحدهای دارای مشکل حقوق معوق اندکی بیشتر شده، اما تعداد کارگران درگیر در حوزه حقوقهای معوق به طور قابل توجهی کاهش یافته و مشکلات بیشتر در واحدهای کوچکتر متمرکز شده است.
احمدی تصریح کرد: کاهش تعداد کارگران دارای حقوق معوقه نتیجه تلاشهای مشترک دستگاههای اجرایی، کارفرمایان و تشکلهای کارگری استان است. با این حال، لازم است نظارتها بر واحدهای تولیدی جدیدی که به جمع واحدهای دارای حقوق معوقه اضافه شدهاند افزایش یابد تا از تکرار مشکلات جلوگیری شود.
وی به تلاشهای انجام شده در راستای کاهش چالشهای حوزه کارگری اشاره کرده و بیان داشت: تمامی تلاشها برای کاهش مشکلات جامعه کارگری به کار گرفته شده و از هیچ کوششی دریغ نمیشود. کاهش معوقات حقوقی، گامی به سوی آرامش خانوادههای کارگری است.