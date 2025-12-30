خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل کار استان خبر داد:

کاهش 66 درصدی کارگران دارای حقوق‌های معوق در استان مرکزی

کاهش 66 درصدی کارگران دارای حقوق‌های معوق در استان مرکزی
کد خبر : 1735481
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تعداد کارگران دارای حقوق معوقه در استان مرکزی در آذر ماه 1404 نسبت به مدت مشابه سال 1403، با کاهش 66 درصدی همراه بوده است. آماری که نویدبخش بهبود شرایط معیشتی کارگران و آرامش بیشتر خانواده‌های آنان است.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در آذر ماه سال 1403، تعداد 1155 نفر از کارگران استان مرکزی با مشکل حقوق معوقه مواجه بوده‌اند، در حالی که این رقم در آذر ماه سال 1404 به 390 نفر کاهش یافته است. این کاهش بیانگر بهبود قابل توجه در روند پرداخت حقوق کارگران است.

وی به وضعیت واحدهای تولیدی دارای حقوق معوقه در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در همین بازه زمانی، تعداد واحدهای تولیدی دارای حقوق معوقه در این استان از 8 واحد در آذر ماه سال 1403 به 9 واحد در آذر ماه سال 1404 افزایش یافته که رشد حدود 12 درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: این موضوع بیانگر آن است که هرچند تعداد واحدهای دارای مشکل حقوق معوق اندکی بیشتر شده، اما تعداد کارگران درگیر در حوزه حقوق‌های معوق به طور قابل توجهی کاهش یافته و مشکلات بیشتر در واحدهای کوچک‌تر متمرکز شده است.

احمدی تصریح کرد: کاهش تعداد کارگران دارای حقوق معوقه نتیجه تلاش‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری استان است. با این حال، لازم است نظارت‌ها بر واحدهای تولیدی جدیدی که به جمع واحدهای دارای حقوق معوقه اضافه شده‌اند افزایش یابد تا از تکرار مشکلات جلوگیری شود.

وی به تلاش‌های انجام شده در راستای کاهش چالش‌های حوزه کارگری اشاره کرده و بیان داشت: تمامی تلاش‌ها برای کاهش مشکلات جامعه کارگری به کار گرفته شده و از هیچ کوششی دریغ نمی‌شود. کاهش معوقات حقوقی، گامی به سوی آرامش خانواده‌های کارگری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی