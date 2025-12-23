مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:
افزایش 10 درصدی مصرف گاز در استان مرکزی
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی به افزایش مصرف گاز در استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: مصرف گاز 24 ساعت گذشته این استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 10 درصد افزایش یافته و به 22 میلیون مترمکعب رسیده است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا سمیعی به حجم گاز مصرف شده به تفکیک بخشهای مختلف اشاره داشته و افزود: از این میزان مصرف گاز، 15 میلیون مترمکعب در بخشهای خانگی و تجاری و 7 میلیون مترمکعب نیز در سایر بخشها مصرف شده است.
وی ادامه داد: در بازه زمانی روزهای گذشته با کاهش دما، مصرف گاز در استان مرکزی روند افزایشی داشته و انتظار میرود مردم نسبت به مدیریت مصرف و صرفهجویی در این سوخت توجه ویژه داشته باشند. پایش مصرف گاز ادارات استان نیز با جدیت توسط کارشناسان مربوطه پیگیری میشود.