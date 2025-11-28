به گزارش ایلنا، عباس خسروانی افزود: به لحاظ اقتصاد شهری معتقدیم که تبدیل خیابان‌ها به پیاده‌راه، افزایش فروش کسب‌وکارها، رشد ارزش املاک و ارتقاء گردشگری شهری را به همراه دارد. تجربه سالیان اخیر نشان می‌دهد که صرف ایجاد یک مسیر ویژه برای عبور پیاده، ضامن موفقیت و کارایی آن نیست. یک پیاده‌راه موفق تنها یک معبر نیست، بلکه یک مقصد و یک فضای زنده شهری است که می‌تواند بستری برای تعاملات اجتماعی، خلق خاطره جمعی و ارتقای سرزندگی شهری باشد.

وی ادامه داد: تجربه شهرهای مشابه ثابت کرده است که پیاده‌راه‌سازی، رونق اقتصادی، افزایش ارزش فضاهای تجاری و تقویت تعاملات اجتماعی را به همراه دارد و کیفیت زیست‌پذیری در قلب شهر را بهبود می‌بخشد. در همدان، اجرای پیاده‌راه‌سازی خیابان‌های مرکزی، به کاهش ترافیک منجر شد و محیطی جذاب‌تر و ایمن‌تر برای گردشگران و شهروندان ایجاد کرد. این اقدام موجب رونق فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی، افزایش حضور مردم در فضاهای عمومی و ارتقاء هویت شهری شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهری با اتکا به مطالعات و تجارب موفق شهرهای پیشرو، اجرای طرح مصوب پیاده‌راه‌سازی مرکز شهر را ضرورتی جدی برای سامان‌دهی هسته مرکزی شهر می‌دانند و مصمم به اجرای این طرح است. معتقدیم که تبدیل محورهای مرکزی به پیاده‌راه، میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی را تا حد قابل توجهی کاهش می‌دهد، حجم تردد خودروها را کم می‌کند و بهره‌وری حمل‌ونقل عمومی را افزایش می‌دهد.

خسروانی به ضروریات اتخاذ این تصمیم اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: این تصمیم نه تنها بر پایه ضرورت کاهش تراکم و رفع گره‌های ترافیکی مرکز شهر اتخاذ شده، بلکه بخشی از برنامه کلان شهر برای حرکت به سوی توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش جذابیت فضاهای شهری، نگاه مدیریت شهری، ایجاد محیطی امن‌تر، سالم‌تر و انسان‌محور برای شهروندان است. دلایل علمی و کارشناسی این اقدام متکی بر مطالعات حمل‌ونقل، محیط‌زیست و اقتصاد شهری است.

وی بیان داشت: اجرای موفق این طرح نیازمند همراهی و مشارکت تمامی مسئولان مرتبط و همچنین همکاری صمیمانه شهروندان است. این پروژه تنها یک تغییر کالبدی نیست، بلکه یک تحول فرهنگی و اجتماعی در نحوه استفاده از فضاهای شهری است. همراهی و درک متقابل مردم و دستگاه‌های اجرایی سبب می‌شود فرایند اجرای پروژه با کمترین چالش و بیشترین بهره‌وری پیش برود و در نهایت، تمامی شهروندان از مزایای یک مرکز شهر پویا، سالم و قابل‌زندگی بهره‌مند شوند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک تأکید کرد: در اجرای موفق پروژه پیاده‌راه‌سازی هسته مرکزی و خیابان‌های مرکز شهر به شهرداری پیشنهاد شده است، تدابیر لازم را در این حوزه بیندیشد. چرا که در فرایند اجرای این پروژه، مباحث ترافیکی به دلیل انتقال ترافیک به معابر پیرامونی، مباحث مهمی از جمله نیاز به پارکینگ و لجستیک تحویل کالا برای بار و خدمات اضطراری و همچنین تدوین یک برنامه برای مشارکت عمومی، نکات بسیار مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.

