افزایش 5 درصدی فروش محصولات شاراک در سال جاری

به گزارش ایلنا، عباس کریمی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: شرکت پتروشیمی شازند در 6 ماهه نخست سال جاری، درآمد 18 هزار و 770 میلیارد تومانی از فروش محصولات خود داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با درآمد 17 هزار و 911 میلیارد تومان، رشد 5 درصدی را رقم زده است.

وی ادامه داد: رشد 5 درصدی شاراک در حالی به وجود آمد که این شرکت در 6 ماهه نخست سال جاری علاوه بر توقف صادرات محصول A80 به افغانستان به میزان 25 درصد کل فروش ادوار گذشته، توقف 40 روزه تولیدات خود را جهت تعمیرات اساسی و گسترده آن هم در شرایط جنگ 12 روزه تجربه کرده است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند اظهار داشت: همان گونه که انتظار می‌رفت با انجام تعمیرات اساسی گسترده در این شرکت که در 11 سال اخیر به لحاظ حجم کار کم سابقه بوده، تولیدات مجتمع و میزان فروش محصولات و به تبع آن افزایش درآمدهای شاراک روند صعودی داشته باشد که نقطه امیدی برای سهامداران خواهد بود.

کریمی به ظرفیت تولیدات پتروشیمی شازند اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در حال حاضر بر اساس آمارها، تولیدات اکثر واحدهای مجتمع شرکت پتروشیمی شازند بیشتر از ظرفیت است که طبق پیش‌بینی‌ها و بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های تیم مدیریتی این شرکت، این روند تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.

وی به گزارشات منتشر شده در کدال اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: بر اساس گزارش منتشر شده در کدال، شرکت پتروشیمی شازند در شهریور ماه سال جاری موفق به کسب درآمد 3724 میلیارد تومانی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با درآمد 3657 میلیارد تومان، رشد 2 درصدی داشته است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند تأکید کرد: اگر چه این افزایش درصد و بهبود وضعیت فروش و درآمد این شرکت محدود بوده اما باید توجه داشت که در شرایط نوسانات بازارهای جهانی، کاهش حجم صادرات به دلیل توقف صادرات محصول A80 به افغانستان، ریل‌گذاری پتروشیمی شازند در مسیر درستی انجام شده است.

کریمی به افزایش عملکرد این مجتمع عظیم صنعتی تا پایان سال جاری امیدوار بوده و در این خصوص ابراز داشت: با توجه به اهمیت تولیدات استراتژیک شرکت پتروشیمی شازند و همچنین انتشار آمارهای ۶ ماهه نخست سال جاری، می‌توان گفت این شرکت تا پایان سال جاری عملکرد قابل دفاعی از خود به نمایش می‌گذارد.

