رئیس هیئت اسکواش استان مرکزی خبر داد:
معرفی نفرات برتر مسابقات قهرمانی اسکواش دختران کشور
رئیس هیئت اسکواش استان مرکزی گفت: در حاشیه اختتامیه این مسابقات در جمع خبرنگاران افزود: مسابقات قهرمانی اسکواش دختران کشور پس از 3 روز رقابت به میزبانی استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا، سوسن طوفانی افزود: این رقابتها در 2 رده سنی کمتر از 11 و کمتر از 13 سال با حضور 85 ورزشکار از 19 استان کشور در سالن اختصاصی اسکواش زندهیاد علی روغنی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.
وی به تعداد شرکتکنندگان و داوران این دوره از مسابقات اشاره کرده و ادامه داد: ۴۶ نفر از شرکت کنندگان در این رقابتها دختران کمتر از 11 سال و 39 نفر دختران کمتر از 13 سال بودند و 4 داور کشوری نیز این رقابتها را با سرداوری ندا سروش نظارت کردند.
رئیس هیئت اسکواش استان مرکزی اظهار داشت: در پایان این مسابقات، در رده سنی دختران کمتر از 11 سال، مهرسا دری از استان تهران صاحب مقام اول، سما پیلهور از استان مرکزی دارنده عنوان دوم، نیکی عابدان زاده از استان فارس و غزل فریدون از استان سمنان به صورت مشترک حائز رتبه سوم شدند.
طوفانی تصریح کرد: همچنین در رده سنی دختران کمتر از 13 سال، ترنم کارگر حاجی آبادی از استان یزد صاحب مقام اول، السا زارعیان از استان فارس دارنده عنوان دوم، مهرگان قریب از استان مرکزی و نیایش محمودی از استان تهران به صورت مشترک حائز رتبه سوم شدند.
وی به راهیابی نفرات برتر در اردوی تیم ملی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: نفرات برتر این رقابتها به اردوی تیم ملی اسکواش دختران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی کشور ایران برگزار میشود، راه پیدا میکنند.