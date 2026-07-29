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اعزام گروه‌های نمایشی مازندران به رویداد بزرگ اربعین

اعزام گروه‌های نمایشی مازندران به رویداد بزرگ اربعین
کد خبر : 1820112
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معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ مازندران اعلام کرد: دو گروه نمایشی از استان مازندران با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، در آیین پیاده‌روی اربعین حسینی با اجرای آثار آیینی و عاشورایی، پیام نهضت سیدالشهدا(ع) را برای زائران روایت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی بهمنی، معاون هنری و سینمایی این اداره‌کل، از اعزام دو گروه نمایشی از شهرستان‌های فریدون‌کنار و قائم‌شهر به رویداد بزرگ اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: حضور هنرمندان مازندرانی در بزرگ‌ترین اجتماع فرهنگی و معنوی جهان اسلام، جلوه‌ای از ظرفیت ارزشمند هنر متعهد در ترویج فرهنگ عاشورا و انتقال پیام ایثار، آزادگی و مقاومت به مخاطبان داخلی و بین‌المللی است.

 وی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده برای حضور هنرمندان استان در مسیر پیاده‌روی اربعین افزود: گروه نمایش آیینی «یاس» شهرستان فریدون‌کنار با اجرای نمایش «در آغوش خورشید» در کربلای معلی، روایتگر بخشی از حماسه عاشورا برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهد بود.

 بهمنی ادامه داد: نمایش «در آغوش خورشید» به کارگردانی امیر امیرنیا و تهیه‌کنندگی حمیدرضا بصیر، تازه‌ترین اثر گروه تئاتر آیینی «یاس» فریدون‌کنار است که از ۵ مردادماه تا شب اربعین حسینی، هر شب پس از نماز مغرب و عشاء در عمود ۱۰۸۶، موکب «مع‌الامام‌المنصور» در کربلای معلی اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: گروه تئاتر آیینی «یاس» فریدون‌کنار به عنوان یکی از گروه‌های شاخص و موفق کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از ۶۰ نفر از بازیگران و عوامل اجرایی، این اثر نمایشی را با محوریت فرهنگ عاشورا و مفاهیم ارزشمند نهضت حسینی آماده کرده است. معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در ادامه گفت: همچنین گروه تئاتر سایه شهرستان قائم‌شهر به سرپرستی رجبعلی فلاح، هنرمند پیشکسوت و فعال عرصه تئاتر عروسکی، با نمایش «آخرین راوی» در موکب بین‌المللی حضرت قاسم(ع) در شهر همدان و نیز موکب مازندران در شهر کربلای معلی به اجرای برنامه خواهد پرداخت.

 وی افزود: این اثر نمایشی با بهره‌گیری از ظرفیت هنر عروسکی، روایتی هنرمندانه از مفاهیم عاشورایی، فرهنگ ایثار و ارزش‌های نهضت حسینی را برای زائران اربعین ارائه خواهد کرد و جلوه‌ای دیگر از توانمندی هنرمندان مازندرانی در پیوند هنر و معارف دینی خواهد بود. بهمنی با تأکید بر نقش هنرهای نمایشی در تبیین مفاهیم دینی و عاشورایی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از زبان هنر در رویداد عظیم اربعین، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

 وی ابراز امیدواری کرد حضور هنرمندان مازندرانی در این رویداد معنوی، زمینه‌ساز خلق و ارائه آثار فاخر و اثرگذار در حوزه هنرهای نمایشی با محوریت فرهنگ اهل‌بیت(ع) و ارزش‌های نهضت حسینی باشد.

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خبرنگار : علی میرزائیان
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