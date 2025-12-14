خبرگزاری کار ایران
روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق ایران شد

روغنی گلپایگانی دبیرکل اتاق ایران شد
بنابر حکم صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ابوالفضل روغنی گلپایگانی به عنوان دبیرکل اتاق ایران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا: طی حکمی از سوی صمد حسن‌زاده رئیس اتاق ایران، ابوالفضل روغنی گلپایگانی که پیش از این مسئولیت مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکلی را به عهده داشت، به عنوان دبیرکل اتاق ایران منصوب شد.

دبیرکل جدید اتاق ایران از سال ۱۳۷۰ وارد عرصه مدیریت واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور از جمله مدیرعاملی شرکت کمپرسورسازی ایران، بسته بندی پارس، کارتن پارس، ارج، چوب و کاغذ مازندران، شرکت کاغذ پارس و شرکت دیبای شوشتر و عضویت در هیات مدیره چندین واحد صنعتی دیگر شده است.

روغنی از دوره ششم به عضویت هیات نمایندگان اتاق ایران درآمد. همچنین ریاست کمیسیون صنعت، نایب‌رئیسی کمیسیون صنعت، نمایندگی اتاق ایران و بخش خصوصی در ستاد تسهیل کشور، نمایندگی اتاق ایران در مجامع، شوراهای حاکمیتی و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، مشاور رئیس اتاق ایران و ۳۰ سال فعالیت در تشکل‌های اقتصادی از مهم‌ترین سوابق دبیرکل جدید اتاق ایران است.

روغنی گلپایکانی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است که در عملیات فتح‌المبین به افتخار جانبازی نائل آمد و در عملیات‌های بیت‌المقدس، والفجر مقدماتی، فاو، فکه و خیبر حضور داشته است.

او در دوره دوم فعالیت کمیسیون‌های دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران ریاست کمیسیون صنعت اتاق ایران را نیز به عهده گرفت و همچنین ریاست هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران را بر عهده دارد.

در حکم رئیس اتاق ایران آمده است:

جناب آقای دکتر ابوالفضل روغنی گلپایگانی

با احترام، به موجب این حکم حضرتعالی به عنوان دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب می‌گردید. یقین داریم حضور حضرتعالی با عنایت با اتکا پروردگار متعال و تجربیات چندین ساله در کلیه برنامه‌های اتاق و مدیریت بسیار ارزشمند در مسئولیت‌های کمیسیون‌ها و تشکل‌ها و آشنایی بسیار خوب از کلیه ارکان و امورات اتاق همواره تأثیرگذار و مفید خواهد بود.

از خداوند متعال بهترین موفقیت‌ها برای جنابعالی و کلیه ارکان اتاق خواستاریم.

پیش از این ساسان شاه ویسی عهده‌دار دبیرکلی اتاق ایران بود. صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران با قدردانی از تلاش‌ها و خدمات شاه ویسی، برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون کرد.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
