جزئیاتی از موتورهای پیشرفته ماشین لباسشویی سام

به گزارش ایلنا: در سال‌های اخیر، توجه به آرامش، صرفه‌جویی در انرژی و دوام محصولات، به یکی از شاخص‌های اصلی انتخاب لوازم خانگی در میان خانواده‌های ایرانی تبدیل شده است. شرکت سام با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته موتورهای Inverter Direct Drive و Inverter BLDC تسمه‌ای در ماشین‌های لباسشویی خود، تلاش کرده تا ترکیبی از کارایی بالا، صدای کم و مصرف بهینه را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. این رویکرد، موجب شده محصولات سام ضمن حفظ کیفیت شست‌وشو، تجربه‌ای آرام‌تر و مطمئن‌تر را برای کاربران فراهم کنند.

موتور Direct Drive؛ انتقال قدرت بدون واسطه

موتور دایرکت درایو (Inverter Direct Drive) یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های حرکتی در ماشین‌های لباسشویی مدرن است. در این نوع موتور، ارتباط مستقیم میان موتور و دیگ برقرار می‌شود و دیگر نیازی به تسمه نیست. این فناوری موجب می‌شود نیروی موتور بدون اتلاف و با حداکثر کارآیی، مستقیماً به دیگ منتقل شده و درنتیجه، عملکرد دستگاه با صدای کم، لرزش حداقلی و بازدهی بالاتر انجام شود.

مدل‌های DD-1485، DD-1482 و DD-1480 سام با بهره‌گیری از این فناوری، توانسته‌ است علاوه بر عملکردی نرم و بی‌صدا، در بالاترین سطح از نظر مصرف انرژی و دوام قرار گیرد.

راندمان انرژی بسیار بالا با رتبه A+++، سرعت چرخش دیگ تا ۱۴۰۰ دور در دقیقه به همراه سطح صدای پایین، سیستم عیب‌یابی هوشمند SMART CHECK، کنترل دقیق گشتاور و سرعت متناسب با نوع پارچه و برنامه شست‌وشو از جمله ویژگی‌های شاخص این مدل‌ از ماشین‌های لباسشویی سام است.

موتور BLDC تسمه‌ای؛ تلفیقی از فناوری و صرفه‌جویی

در کنار مدل‌های پیشرفته، سام در سری میان‌رده خود نیز از فناوری Inverter BLDC تسمه‌ای (Brushless DC Belt-Drive) بهره برده است. این موتور که بدون زغال طراحی شده، با استفاده از مدارهای الکترونیکی هوشمند، کنترل دقیق سرعت و گشتاور را فراهم می‌کند. در عین حال ساختار تسمه‌ای آن، ضمن حفظ راندمان بالا، هزینه تولید و نگهداری را کاهش داده است.

مدل‌های BL-1475 و BL-1465 با این نوع موتور در ظرفیت‌های ۸ و ۹ کیلوگرمی تولید شده‌اند و دارای رتبه انرژی A+++ هستند. علاوه بر این؛ از ویژگی‌های این مدل‌ها می‌توان به مصرف انرژی کمتر نسبت به موتورهای زغالی معمولی، لرزش و صدای بسیار کم، قابلیت شست‌وشوی سریع ۱۵ و ۴۲ دقیقه‌ای، سیستم حذف لکه‌های سخت، شست‌وشوی دیگ و سیستم بالانس اتوماتیک و عیب‌یابی هوشمند اشاره کرد.

ضمانت ویژه ۱۲۳ ماهه موتور؛ نشانه‌ای از اعتماد به کیفیت

ماشین‌های لباسشویی سام با ۲۴ ماه گارانتی سام‌سرویس و ۱۲۳ ماه ضمانت ویژه موتور عرضه می‌شوند. این مدت ضمانت، یکی از طولانی‌ترین دوره‌های خدمات پس از فروش در بازار لوازم خانگی کشور محسوب می‌شود و نشان‌دهنده‌ اطمینان این شرکت به کیفیت و دوام محصولات خود است.

مزیت رقابتی محصولات سام

محصولات سام با وجود بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و طراحی مدرن، از ارزش خرید بالایی برخوردار است. ترکیب کیفیت ساخت، مصرف بهینه انرژی، عملکرد بی‌صدا و ضمانت طولانی‌مدت، این برند را به یکی از گزینه‌های قابل اعتماد بازار داخلی تبدیل کرده است.

سام با تمرکز بر ارتقاء کیفیت، بهبود تجربه کاربری و توسعه فناوری‌های کم‌مصرف، گام‌هایی استوار برای تثبیت جایگاه خود به‌عنوان برندی پیشرو در صنعت لوازم خانگی ایران برمی‌دارد.

انتهای پیام/