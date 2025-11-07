به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدسعید شاهرخی عصر امروز جمعه در حاشیه مسابقات لیگ برتر کشتی کشور ئر جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشحالم به مردم عزیز استان عرض کنم که امروز شاهد رونمایی از فصل جدیدی در ورزش لرستان هستیم؛ فصلی که با تلاش جوانان غیور و حمایت چهره‌های دلسوزی چون دکتر عبدی رقم خورده است.

وی با اشاره به شور و نشاط ایجادشده در میان جوانان ادامه داد: من از نزدیک این رقابت‌ها را رصد می‌کنم و دیدن این جمعیت پرشور و انگیزه جوانان لرستانی واقعاً مایه شگفتی و افتخار است.

استاندار لرستان تصریح کرد: کشتی گیران ما در همان روز نخست مسابقات نشان دادند که لرستان ظرفیت‌های بزرگی در ورزش، به‌ویژه کشتی، دارد.

وی با تبریک دو برد شیرین تیم خیبر خرم‌آباد برابر تیم‌های نام‌آوران خراسان شمالی و ستارگان پاس ساری گفت: این موفقیت‌ها تنها آغاز راه است و آینده روشنی برای کشتی و ورزش لرستان متصور هستیم.

شاهرخی افزود: یقیناً با تداوم این مسیر، در صدر جدول لیگ کشور قرار خواهیم گرفت و بار دیگر نام بزرگ و پرافتخار لرستان در سطح ملی، آسیایی و حتی جهانی خواهد درخشید.

انتهای پیام/