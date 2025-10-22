در گفت و گو با ایلنا مطرح شد :
تایید بازنشستگی بیش از ۷۰۰ کارگر لرستانی در مشاغل سخت و زیانآور
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان از تایید بازنشستگی تعداد ۷۵۳ کارگر لرستانی در کمیته بررسی مشاغل سخت و زیانآور طی شش ماهه نخست امسال خبر داد.
احمد توصیفیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه اشتغال و بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور از گذشته بهدلیل آسیبهای وارد شده به افراد در اثر فعالیت در این مشاغل، شرایط متفاوتی نسبت به مشاغل عادی داشته است، اظهار کرد: این کارهای سخت غالباً در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی هستند که کارگران با توجه به کار در جوار این عوامل باعث ایجاد بیماری و عوارض ناشی از آنها میشود، این کارگران شرایط بازنشستگی پیشاز موعد را طبق قانون داشته و باید با درخواست و بررسی در کمیتههای سخت و زیانآور مطرح شوند.
وی با اشاره به اینکه در این راستا دو کمیته بدوی و تجدید نظر به درخواستها و پروندههای کارگران شاغل در کارهای سخت و زیانآور رسیدگی میکنند، افزود: بر اساس قانون بازنشستگی بیش از موعد، بیمه شدگان تامین اجتماعی مشمول قانون کار در صورتی که حداقل ۵۵ سال تمام داشته و سابقه پرداخت حداقل ۲۰ سال حق بیمه داشته باشند، میتوانند با اطلاع کارفرمای خود درخواست بازنشستگی خود را به سامانه مشاغل سخت http//: sakht. mcls. gov. irارائه نموده تا در کمیته بدوی مطرح شود.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه در شش ماهه نخت امسال ۸۷۵ پرونده درخواست بازنشستگی بیش از موعد در کمیته بدوی بررسی این مشاغل رسیدگی شده است، بیان داشت: با بررسی این پروندهها ۲۰ کمیته بدوی و ۳ کمیته تجدید نظر با حضور اعضای این کمیتهها تشکیل شد.
توصیفیان در ادامه گفت: از این تعداد پروندههای رسیدگی شده، تعداد ۶۲۳ کارگر در کمیته بدوی تایید شد و ۳۶۸ پرونده نیز در کمیته تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت که تعداد ۱۳۰ پرونده تایید شد که در نهایت منجر به تایید بازنشستگی بیش از موعد تعداد ۷۵۳ کارگر قرار گرفته و برای مراحل نهایی به سازمان تامین اجتماعی استان ارسال شد.
وی به افزایش بازرسیها، آموزش ایمنی و بهداشت کار به کارگران و کارفرمایان و رفع خطراتی که در محیط کار متوجه کارگران میشود اشاره کرد و گفت: ایمنی و بهداشت کار کارگاههای مختلف توسط بازرسان به صورت دورهای و زمانبندی شده مورد بررسی و نظارت قرار میگیرد و موارد لازم تذکر و کارفرمایان مکلف و موظف به ایمنسازی محیط کار و رعایت آئین نامههای مرتبط هستند.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مکلفند قبل از آن که کارهای سخت و زیانآور را به کارگران خود محول کنند، معاینات پزشکی لازم را انجام داده و کارگران را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب برای نوع کار بسنجند و به صورت دورهای معاینات پزشکی را تکرار کنند.