دادستان شهرستان البرز:
با تخلفات بورسی و گرانفروشی مواد اولیه برخورد میکنیم
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز با هشدار نسبت به هرگونه سوءاستفاده در حوزه تأمین مواد اولیه و قیمتگذاری، خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف در استفاده از مواد اولیه بورسی یا گرانفروشی خارج از ضوابط، دستگاه قضایی از باب صیانت از حقوق عامه با متخلفان برخورد خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام تقیزاده صبح امروز در جلسه هماندیشی و رفع موانع تولیدکنندگان شهرستان البرز با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی برای همکاری با دستگاههای اجرایی گفت: مشکلات واحدهای تولیدی باید پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، شناسایی و برطرف شوند و در این مسیر، دستگاه قضایی از هرگونه همکاری لازم دریغ نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه مسائل و مشکلات شرکتها باید در کمیته امنیت کارگری و با هماهنگی دستگاههای مرتبط بررسی شود، افزود: واحدهای تولیدی که تعداد بیشتری کارگر دارند و نقش مؤثرتری در چرخه تولید ایفا میکنند، باید در تأمین ارز و مواد اولیه در اولویت قرار گیرند.
دادستان شهرستان البرز همچنین از رویکرد حمایتی دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای مرتبط با واحدهای تولیدی خبر داد و تصریح کرد: تا حد امکان، به جای احضار مدیرعامل نماینده حقوقی شرکت در فرآیند رسیدگی حضور خواهد یافت تا از ایجاد اختلال در روند تولید جلوگیری شود.
تقیزاده با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی حقوقی تولیدکنندگان از مدیران واحدهای صنعتی خواست در تنظیم قراردادها و انجام معاملات بهویژه در حوزه سهام از مشاوره حقوقی بهرهمند شوند تا از بروز مشکلات و اختلافات قضایی در آینده پیشگیری شود.
وی همچنین با هشدار نسبت به هرگونه سوءاستفاده در حوزه تأمین مواد اولیه و قیمتگذاری، خاطرنشان کرد: در صورت احراز تخلف در استفاده از مواد اولیه بورسی یا گرانفروشی خارج از ضوابط، دستگاه قضایی از باب صیانت از حقوق عامه با متخلفان برخورد خواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز در پایان، از واحدهای تولیدی که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، چراغ تولید را روشن نگه داشته و اشتغال کارگران را حفظ کردهاند، قدردانی کرد و ادامه فعالیت این واحدها را اقدامی ارزشمند، مسئولانه و مؤثر در تقویت امنیت پایدار جامعه دانست.