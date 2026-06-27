به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در جلسه ستاد راهبری برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع با تأکید بر اینکه این طرح یک برنامه جامع و کارشناسی‌شده در نظام درمانی کشور است، اظهار کرد: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌تواند نقش مؤثری در هدفمند شدن نظام سلامت و کاهش هزینه‌های سنگین درمان برای مردم داشته باشد.

وی اضافه کرد: این طرح در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته و دولت‌ها موظفند در حوزه پیشگیری از بیماری‌ها و ساماندهی خدمات درمانی اقدامات جدی انجام دهند.

نوذری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استانی برای اجرای موفق این طرح گفت: در این طرح باید نگاه اصلی به سلامت عمومی جامعه باشد.

وی تاکید کرد: مجموعه مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراها باید برای پیشبرد این برنامه همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

استاندار قزوین همچنین بر اهمیت اقناع افکار عمومی و تبیین این طرح برای مردم تأکید کرد و گفت: لازم است مفهوم و مزایای پزشک خانواده از طریق رسانه‌ها به‌ویژه صدا و سیما برای مردم تشریح شود تا جامعه نسبت به آن آگاهی و همراهی بیشتری داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی در این طرح نیز از مزایای مهم آن است که می‌تواند روند درمان و ارجاع بیماران را تسهیل کند و در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات سلامت در جامعه منجر شود.

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