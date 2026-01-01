خبرگزاری کار ایران
مدیر شرکت خدمات‌حمایتی کشاورزی قزوین خبر داد؛

توزیع بیش از 40 هزار تن کود شیمیایی پاییزه در استان قزوین

کد خبر : 1736160
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از آغاز فرایند توزیع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشت‌های پاییزه خبر داد و گفت: تاکنون 40884 تن انواع کود ازته، فسفاته و پتاسه برای محصولات گندم، جو و کلزا در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از قزوین، عباس رسولی در تشریح این خبر گفت: همزمان با شروع کشت‌های پاییزه در سال زراعی 1405–1404، صدور حواله الکترونیکی از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و تحویل کودهای شیمیایی از اوایل شهریورماه سال جاری آغاز شده است.

وی با اشاره به تأمین به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان افزود: تاکنون 40884 تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه توسط عوامل توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار بهره‌برداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

رسولی ادامه داد: روند توزیع کود شیمیایی برای محصولات پاییزه از جمله گندم، جو و کلزا و همچنین باغات استان همچنان ادامه دارد تا کشاورزان بدون دغدغه نسبت به تأمین نهاده‌های مورد نیاز خود اقدام کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید پایدار محصولات اساسی و ارتقای سطح عملکرد مزارع در استان قزوین است.

