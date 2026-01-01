مدیر شرکت خدماتحمایتی کشاورزی قزوین خبر داد؛
توزیع بیش از 40 هزار تن کود شیمیایی پاییزه در استان قزوین
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین از آغاز فرایند توزیع کودهای شیمیایی مورد نیاز کشتهای پاییزه خبر داد و گفت: تاکنون 40884 تن انواع کود ازته، فسفاته و پتاسه برای محصولات گندم، جو و کلزا در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از قزوین، عباس رسولی در تشریح این خبر گفت: همزمان با شروع کشتهای پاییزه در سال زراعی 1405–1404، صدور حواله الکترونیکی از طریق مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانها و تحویل کودهای شیمیایی از اوایل شهریورماه سال جاری آغاز شده است.
وی با اشاره به تأمین بهموقع نهادههای مورد نیاز کشاورزان افزود: تاکنون 40884 تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه توسط عوامل توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار بهرهبرداران بخش کشاورزی قرار گرفته است.
رسولی ادامه داد: روند توزیع کود شیمیایی برای محصولات پاییزه از جمله گندم، جو و کلزا و همچنین باغات استان همچنان ادامه دارد تا کشاورزان بدون دغدغه نسبت به تأمین نهادههای مورد نیاز خود اقدام کنند.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، افزایش بهرهوری، حمایت از تولید پایدار محصولات اساسی و ارتقای سطح عملکرد مزارع در استان قزوین است.