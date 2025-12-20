به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسین تقی‌خانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه ارتباطی مهم استان قزوین به عنوان کریدور مواصلاتی 11 استان و محور شمال، غرب، پایتخت و جنوب کشور، اعلام کرد: میانگین تردد روزانه در محورهای این استان حدود یک میلیون و دویست هزار وسیله نقلیه است که در زمان پیک به یک میلیون و هفتصد هزار سفر می‌رسد.

آمار تصادفات: کاهش در قزوین در مقابل افزایش کشوری

تقی‌خانی با بیان خرسندی از نتایج تلاش‌های صورت گرفته، اعلام کرد: علی‌رغم افزایش حدود 4 درصدی تصادفات در کل کشور، استان قزوین شاهد کاهش 10 درصدی متوفیان و کاهش 41 درصدی مجروحان در نه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

تحلیل دلایل اصلی تصادفات

رئیس پلیس راه قزوین به مهم‌ترین عوامل وقوع حوادث جاده‌ای در استان اشاره کرد:

- عدم توجه به جلو (54٪): عمده مصادیق آن استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن حین رانندگی و خستگی و خواب‌آلودگی است. وی بر سهم بالای عامل خستگی تأکید و اذعان کرد که این مورد از مواردی است که نظارت پلیس بر آن بسیار دشوار است.

- محور وقوع حوادث: نزدیک به 48 درصد تصادفات در آزادراه‌ها رخ می‌دهد. گفتنی است قزوین با داشتن 227 کیلومتر آزادراه، سومین استان کشور از این نظر است.

- نوع خودروهای درگیر: 72 درصد خودروهای درگیر تصادفات سواری هستند. از این میان، حدود 38 درصد مربوط به خودروی پراید و 28 درصد مربوط به انواع خودروهای پژو بوده است.

- تصادفات تک‌وسیله‌ای: 47 درصد از تصادفات و 60 درصد از متوفیان حوادث جاده‌ای در 9 ماهه امسال، مربوط به حوادث تک‌وسیله‌ای (مانند خروج از جاده یا واژگونی) بوده است. این آمار نشان می‌دهد اگر راننده صرفاً مقررات را رعایت کند، می‌توان از نیمی از تلفات جلوگیری کرد.

مشخصات رانندگان مقصر و ساعات پرحادثه

- سن رانندگان مقصر: بیشترین سن بین 25 تا 34 سال (33٪) و سپس 18 تا 24 سال (25٪) است.

- جنسیت: 91 درصد رانندگان مقصر مرد و 9 درصد زن بوده‌اند.

- ساعات وقوع: بیشترین تصادفات در ساعات 16 تا 20 (22٪) و سپس 12 تا 16 رخ داده است. نکته مهم این که حدود نیمی از تصادفات در ساعات تاریکی هوا اتفاق افتاده که نظارت پلیس با محدودیت مواجه است.

- تأکید بر تجهیزات هوشمند: تقی‌خانی با اشاره به این آمار، بر لزوم توسعه سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک برای مدیریت و کاهش تصادفات در ساعات غیرقابل نظارت تأکید کرد.

تلفات حوادث: آمار تکان‌دهنده

- جنسیت متوفیان: 82 درصد مرد و 18 درصد زن.

- متوفیان کودک و نوجوان: حدود 5 درصد از کشته‌شدگان کودک و حدود 9 درصد نوجوان بوده‌اند. عمده نوجوانان کشته شده، راکب موتورسیکلت بوده‌اند. وی از والدین خواست تا بر استفاده فرزندان از موتورسیکلت نظارت جدی داشته باشند.

- موقعیت متوفیان در خودرو: 32 درصد راننده و 37 درصد سرنشین بوده‌اند. این آمار با وجود تک‌سرنشین بودن بسیاری از خودروهای تصادفی، نشان از عدم استفاده جدی سرنشینان (به ویژه سرنشینان صندلی عقب) از کمربند ایمنی دارد.

اقدامات پلیس و تخلفات

تقی‌خانی به اقدامات سلبی پلیس در نه ماهه امسال اشاره کرد:

- برخورد با 840 هزار تخلف حادثه‌ساز (11 درصد افزایش نسبت به سال قبل)

- اعمال قانون علیه 353 هزار نفر به دلیل عدم استفاده از کمربند ایمنی

- توقیف 3490 خودرو و توقdف ساعتی 15500 خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز (200 درصد افزایش در توقیف ساعتی)

- برخورد با پلاک‌های غیرمجاز (13 درصد افزایش) و توقیف خودروهای فاقد پلاک (88 درصد افزایش)

- ثبت 989 هزار تخلف سرعت توسط سامانه‌های هوشمند. وی توضیح داد: اغلب این سامانه‌ها سرعت متوسط و نه لحظه‌ای را کنترل می‌کنند.

نقاط حادثه‌خیز و جمع‌بندی

رئیس پلیس راه قزوین از شناسایی و اصلاح 14 نقطه حادثه‌خیز بر اساس آمار سال‌های 98 تا 1400 خبر داد و گفت: 12 اصلاح شده و برای 2 نقطه باقیمانده نیز اقدامات اولیه انجام شده است. این دو نقطه شامل محل تلاقی آزادراه قزوین-رشت با آزادراه قزوین-زنجان و نیز شهرک دانش است.

وی در پایان با تشکر مجدد از رسانه‌ها، از آنان خواست در اطلاع‌رسانی به موقع وضعیت راه‌ها و فرهنگ‌سازی برای رعایت مقررات، پلیس را یاری کنند تا با همکاری یکدیگر، زمستانی کم‌حادثه را پشت سر بگذارند.

