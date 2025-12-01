به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محبوبه امیدوار با اعلام این خبر اظهار داشت: آموزش و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای از محورهای اصلی برنامه‌های این دوره از فعالیت خانه مطبوعات است و تلاش داریم با همکاری دانشگاه علمی‌کاربردی، دوره‌هایی منطبق با نیاز روز رسانه‌ها و استانداردهای حرفه‌ای برگزار کنیم.

مسئول روابط‌عمومی خانه مطبوعات استان قزوین افزود: از ابتدای سال جاری، با پیگیری رئیس خانه مطبوعات استان و با همکاری مریم کشاورز مسعودیان از اعضای خانه و حمایت رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین، اقدام به تدوین ۱۹ سرفصل آموزشی کردند که پس از بررسی‌های تخصصی، ۱۳ عنوان از آن‌ها به تصویب دانشگاه جامع علمی‌کاربردی رسید

وی افزود: این دوره‌ها با رویکرد مهارت‌محور، کاربردی و مبتنی بر نیازهای واقعی رسانه‌ها طراحی شده و یکی از مزیت‌های مهم آن صدور مدرک معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای شرکت‌کنندگان خواهد بود.

امیدوار تصریح کرد: بر اساس این برنامه، دوره‌های تخصصی در سرفصل‌های : اصول خبرنویسی، خبرنویسی، خبرنویسی با کمک ابزارهای هوش مصنوعی، اصول و فنون مصاحبه، گزارش‌نویسی تخصصی، یادداشت‌نویسی رسانه‌ای، ویراستاری خبری، صفحه‌آرایی نشریه، سواد رسانه‌ای، تولید پادکست رسانه‌ای، عکاسی رویدادهای خبری، تکنیک‌های تصویربرداری رسانه‌ای و تکنیک‌های تدوین رسانه‌ای برگزار می شود.

این کارشناس رسانه خاطرنشان کرد: به‌زودی زمان آغاز دوره‌ها، شیوه ثبت‌نام و جزئیات برگزاری از طریق روابط عمومی خانه مطبوعات برای خبرنگاران و شهروندان استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

