به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین گفت: هشتم آبان‌ماه روز پدافند غیرعامل است، در قرآن کریم در کنار توصیه به تقویت بنیه نظامی در برابر دشمنان، به حفظ آمادگی از هر جهت توصیه شده و به تعبیر عام نیز به پدافند غیرعامل نیز اشاره شده که جامعه اسلامی باید آمادگی رویارویی با دشمنان را در هر شرایطی داشته باشد.

وی 13 آبان ماه را همچنین سالروز شهادت فاطمه زهرا (ص)، سالروز تبعید امام راحل به ترکیه، شهادت جمعی از دانشجویان و تسخیر لانه جاسوسی دانست و افزود: از پیروی ابلیس و تمام کسانی که راه شیطان را طی می‌کنند باید دوری جست، کسانی که تن به بندگی خداوند ندادند در پی آن هستند که بندگانش را به بردگی بگیرند، آمریکا امروز شیطان بزرگ است و نباید دست دوستی به سوی آنها دراز کنیم.

خطیب جمعه قزوین استکبارستیزی را یکی از ارکان اصلی دین مبین اسلام دانست و گفت یکی از ویژگی‌های بارز حضرت فاطمه زهرا (ص) نیز همین مساله استکبارستیزی بود و برای انبیا الهی و ائمه معصومین (ع) نیز الگو محسوب می‌شود.

آیت‌الله مظفری اضافه کرد: پس از رحلت نبی اکرم (ص) زمانی که روحیه استکبار در برخی از مسلمانان گل کرد و طمع رسیدن به مسایل دنیوی داشتند، اینجا بود که حضرت فاطمه زهرا (ص) برای دفاع از حق امیرالمومنین (ع) ایستاد و تا جان در بدن داشت از حق آن حضرت دفاع کرد.

وی ادامه داد: امیرالمومنین (ع) ضربه‌اش عبرت آموز بود و در برابر هرگونه فساد و رانت می‌ایستاد، در برابر دشمنان باهوش بود و 50 سال بعد نیز فرزندش حضرت فاطمه زهرا (ص) و امیرالمومنین (ع) جلوی یزیدیان ایستادند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه در زمان ما نیز امام راحل با الهام از حضرت فاطمه زهرا (ص) در برابر استکبار زمان، یعنی آمریکای جنایتکار ایستاد و آن را به عنوان شیطان بزرگ معرفی کرد، افزود: امام راحل همگان را از این شیطان بزرگ برحذر داشتند و پس از سخنرانی ایشان در 13 آبان، با تظاهرات دانشجویان تسخیر لانه جاسوسی صورت گرفت.

آیت‌الله مظفری خاطرنشان کرد: عده‌ای که در تسخیر لانه جاسوسی حضور داشتند، پشیمان نباشند چرا که این مسیری بود که امام راحل برای ما تعیین کردند و آمریکا بداند که ملت ایران همواره در مقابل خیانت و دشمنی‌های آنها با صلابت خواهد ایستاد.

وی با اشاره به مساله عفاف و حجاب در جامعه افزود: مردان باید عفت در نگاه را حفظ کنند، پوشش مناسب داشته باشند و دامان خود را از آلودگی حفظ کنند و همچنین زنان ما نیز ضمن پوشش مناسب، زینت و زیبایی خود را برای دیگران آشکار نکنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان سخنانش به آثار منفی بی‌حجابی در غرب پرداخت و ادامه داد: این پدیده منشأ بسیاری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی است و در نهایت به ابتذال و سقوط شخصیت زن می‌انجامد.

انتهای پیام/